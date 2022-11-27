Belgische operators krijgen 2 miljoen euro om valse sms’en tegen te houden

De Belgische minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter heeft 2 miljoen euro vrijgemaakt waarmee operators Telenet en Proximus software zullen ontwikkelen die frauduleuze sms’en moet tegenhouden. De spamfilter zal over een jaar operationeel zijn.

De minister vertelt aan de VRT dat Belgische telecomoperators vandaag de dag al frauduleuze sms’en tegenhouden, maar dat er toch nog sms’en door de mazen van het net glippen. "Dat net maken we nu fijnmaziger", klinkt het. "Via een systeem dat automatisch alarm zal slaan waardoor telecomoperators meteen ingrijpen als er verdacht veel sms'en vanuit een bepaald nummer worden verstuurd." Voorlopig hebben enkel Telenet en Proximus zich geëngageerd voor het project.

Volgens de minister komt er tijdens de eindejaarsperiode ook meer cyberfraude voor. "Haast iedereen verwacht in deze periode wel eens een pakje en kan op die manier op het verkeerde been worden gezet met een mail of een sms over een levering. Meer bewustzijn creëren is één ding, zorgen dat mensen niet meer in de val kunnen trappen is een andere zaak", klinkt het.