Bpost gebruikt AI om pakjes nog beter te kunnen sorteren

De Belgische postdienst Bpost heeft verbeteringen doorgevoerd aan een sorteermachine in een van zijn sorteercentra. Hierdoor zullen pakjes fijnmaziger gesorteerd kunnen worden. Het bedrijf doet dit aan de hand van AI van een spin-offbedrijf van de Amerikaanse Universiteit van Berkeley.

Volgens Bpost merkt de nieuwe technologie het op wanneer er twee pakjes op elkaar liggen en kan het ook de inpakmethodes van zendingen onderscheiden, zoals bijvoorbeeld plastic zakken. Dat was voorheen niet mogelijk. Het systeem gebruikt deze informatie vervolgens om de stroom van zendingen beter te kunnen sorteren.

Bpost werkt al langer met een camerasysteem om zendingen te sorteren. Dat gebeurt aan de hand van de waargenomen afmetingen en gewicht. Via het huidige camerasysteem kon het aantal miszendingen al beperkt worden, maar Bpost verwacht dat de AI-technologie van het Amerikaanse bedrijf Covariant het proces nog kan verder optimaliseren via machine vision. Covariant is een spin-off van de Amerikaanse Universiteit van Berkeley.

De nieuwe installatie wordt in het Brusselse sorteercentrum Brussel X ingezet. Daar kunnen momenteel 25.000 pakjes per uur verwerkt worden. Het Belgische postbedrijf wil met de technologie nog meer informatie kunnen verzamelen over zendingen en haar klanten op termijn beter kunnen adviseren over bijvoorbeeld het aan te raden verpakkingsmateriaal.