Apple breidt Self Service Repair uit naar acht Europese landen, waaronder België

Apple maakt zijn Self Service Repair-dienst beschikbaar in een aantal Europese landen, waaronder België. Daarmee kunnen inwoners reparatiegereedschap en reserveonderdelen voor bepaalde iPhones en MacBooks aanschaffen. De dienst is nog niet beschikbaar in Nederland.

Apple Self Service Repair komt vanaf dinsdag beschikbaar in acht nieuwe landen: België, Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Inwoners van die landen kunnen daarmee vanaf nu reserveonderdelen voor hun iPhone 12, 13 of derde generatie SE aanschaffen bij Apple. De techgigant verkoopt ook onderdelen voor moderne MacBooks met een M1-soc. Het bedrijf verhuurt daarnaast sets met reparatieapparatuur.

De fabrikant levert naar eigen zeggen 'meer dan 200' individuele onderdelen, gereedschappen en reparatiehandleidingen voor deze apparaten. Hiermee kunnen gebruikers die dat willen zelf 'de meest voorkomende reparaties' uitvoeren met hetzelfde gereedschap en dezelfde handleidingen die Apple zelf ook gebruikt bij het repareren van hardware.

Apple kondigde zijn Self Service Repair-programma eind vorig jaar officieel aan. Het bedrijf begon in april officieel met het leveren van iPhone 12- en 13-onderdelen. MacBook-onderdelen volgden in augustus. Aanvankelijk was het reparatieprogramma van Apple alleen beschikbaar in de VS, maar het bedrijf zei eerder al dat Self Service Repair dit jaar nog beschikbaar zou komen in Europa. Apple begint nu dus met een uitbreiding naar acht Europese landen. Het is niet bekend wanneer het programma beschikbaar komt in Nederland.

Apple Self Service Repair
Bron: Apple

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-12-2022 11:58 64

06-12-2022 • 11:58

64

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Reacties (64)

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dmantione
6 december 2022 12:02
Frankrijk begint in toenemende mate het land te zijn waar je moet zoeken als je je apparaten wilt repareren. Die wet die ze daar hebben ingevoerd werkt als een tierelier. Webwinkels in onderdelen schieten als paddestoelen uit de grond en je kunt daar aan onderdelen komen waar je hier als consument van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Kroesss @dmantione6 december 2022 12:20
Voor mij als leek op dit gebied: wat maakt de wetgeving in Frankrijk zo effectief op dit gebied?
Blokker_1999
@Kroesss6 december 2022 12:31
Je wordt verplicht. Ofwel stel je wisselstukken beschikbaar of je mag niet meer verkopen. Op een markt van zoveel tientallen miljoenen potentiele klanten is de keuze dan ook snel gemaakt.
dmantione
@Blokker_19996 december 2022 12:55
Het is iets subtieler, naast ieder product dat verkocht wordt hangt een bordje met een repareerbaarheidsscore. Het heeft evenwel een enorm effect op de aankoopbeslissingen van de consument en fabrikanten proberen dan ook uit alle macht een hoge repareerbaarheidsscore te behalen.
Polderviking @dmantione6 december 2022 13:35
Wat een mooi iets.
Mogen ze één op één overnemen hier w.m.b.
MC Taz Man @Polderviking6 december 2022 14:22
Wat een mooi iets.
Mogen ze één op één overnemen hier w.m.b.
Indien goed geïmplementeerd, ja. Niet zoals dat hele USB-C debacle van de EU. Stel Klaas verzint morgen een revolutionaire nieuwe stekker, welke superieur is tov alle andere stekkers, zitten fabrikanten nog altijd aan USB-C vast.

Zo'n rigide situatie zou je eigenlijk altijd willen voorkomen. Dus een goede implementatie van algemene regels mbt repareerbaarheid, gaarne.
- peter - @MC Taz Man6 december 2022 18:12
Er word om de zoveel jaar opnieuw naar gekeken. Dus de mogelijkheid voor een nieuwe standaard is ingebouwd. Maar buiten draadloos zal er weinig nieuws te verzinnen zijn denk ik. Maar goed, het zit niet op slot.
MC Taz Man @- peter -7 december 2022 05:58
Er word om de zoveel jaar opnieuw naar gekeken. Dus de mogelijkheid voor een nieuwe standaard is ingebouwd.
Mooi dat het niet zo rigide is dat het heroverwogen wordt. Echter heb ik nog immer 0 vertrouwen in een sloot aan mensen die technologisch (nagenoeg) geen enkele kennis hebben.
Maar buiten draadloos zal er weinig nieuws te verzinnen zijn denk ik.
Da's het punt van "revolutionair"... :P Je herkent het pas als het er is.
bigbramel @MC Taz Man7 december 2022 09:14
Misschien moet je eens het wetvoorstel lezen voordat je deze onzin uitkraamt.

Het is in de wet opgenomen, dat het USB-IF altijd een vervanger kan opdragen.
Daarna gaat het naar de betreffende commissie en hun technische mensen.
Zij kunne besluiten of het de nieuwe standaard wordt.

Dus het is geen rigide situatie, het is juist een erg flexibele situatie.
Polderviking @MC Taz Man6 december 2022 14:36
Die USB forcering vind ik eigenlijk ook wel prima.
De tijd om met revolutionaire meuk op de proppen te komen is er tot dusver altijd geweest maar ik zie vooral veel verkapte vendor lock in ontstaan als je het loslaat.
Huidige generaties iPhones hebben echt geen lightning meer omdat dat zo revolutionair geweldig is maar gewoon omdat daar nog geld verdient wordt in accessoire land.

Iedereen sabelt dat altijd neer op basis van "stel dat iemand met een betere stekker komt" maar ik ben er niet zo van overtuigd dat die er komt.
Ik denk eerder de volgende stap het compleet weglaten van de aansluiting is.

Bovendien USB-A wat nog steeds verreweg het actueelst van de USB aansluitingen is in exact dezelfde vorm ouder dan een flink deel van de mensen die hier nu reacties zitten te tikken.
Dus zo sterk is die drift naar nieuwe aansluitingen ook niet, zeker als er flink legacy support is wat er mee wegvalt.
Je ziet nu pas ruim 25 jaar na introductie mondjesmaat laptops opdoemen die van die poort afscheid durven te nemen en die worden prompt bekritiseerd omdat je een adapter moet gebruiken om je "oudere" spul aan te sluiten.

Neem uiteraard niet weg dat ik het met je eens ben dat dat "goed" moet gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 18:42]

bertware @Guru Evi6 december 2022 23:28
oa. 3.5mm
Via 3.5mm kan je niet laden en muziek luisteren en data vervoeren (tenzij met proprietary kabels).
De 3.5mm connector mag nog steeds aanwezig zijn naast USB-C.
een dunnere versie van de mini-DisplayPort.
Je beschrijft de USB-C connector hier
USB-C gaat echt niet lang meegaan met de huidige stroom-en-data vreters
USB-C haalt reeds 240W, daarmee zit je wel even safe voor mobiele apparaten op te laden. Slechts enkele gaming-laptops verbruiken mogelijk meer tijdens intensief gebruik. Apparaten kunnen via de power delivery standaard zelf aangeven welke combinatie van spanning en stroom ze willen ontvangen.
de stekker is ook fragiel
De stekker is minder fragiel, wanneer kritiek wordt geuit op de stevigheid uit men kritiek op de poort, waar een male receptable in het midden zit die volgens critici kan afbreken. Hoe zou de stekker fragiel zijn?
magnetische verbinding via een dunne coax met twee optische verbinding in het midden van de kabel en dan de chips aan beide kanten kunnen dan overeenkomen tot 100VDC en data snelheden van meerdere terabits over koper+licht
Optische terrabit verbindingen die je even gaat uitlijnen met een magnetische connector? Als je al een terrabit verbinding zou kunnen halen door zo'n connector zou er na de foutcorrectie amper wat van overblijven. Dan laten we nog in het midden wat voor nut dit in een nabije toekomst zou hebben. Dit is gewoon flamebait.
Daarnaast denk ik dat USB in het algemeen een slechte standaard is
We praten over de connector en opladen via deze connector, niet de gebruikte standaard voor datatransmissie. USB is slechts een van de standaarden die gebruikt kan worden door een USB-C connector.
Thunderbolt doet het beter
USB-C heeft gewoon ondersteuning voor Thunderbolt. Thunderbolt 3 maakt zelfs, net als Thunderbolt 4, specifiek gebruik van deze connector.

Zoals -Peter- reeds vermelde wordt de regelgeving om de twee jaar geevalueerd

[Reactie gewijzigd door bertware op 22 juli 2024 18:42]

Guru Evi @bertware7 december 2022 14:02
Met 3.5mm kun je wel degelijk stroom en data vervoeren. De stekker is maar het medium. De mini-DP poort is veel steviger, kan een beetje uitgedund worden maar het plastiek zorgt dat het niet snel buigt. Hoe fragiel is USB-C, vraag iedereen met een kind of twee die een tablet voor school heeft. Elke maand vervang ik wel een kabel in het huis die ofwel afgebroken of gebogen of afgeplat is zodat hij niet meer past, en dan heb je inderdaad het risico dat iemand de connector forceert en het plastiek in de USB-C poort afbreekt in het apparaat. Een lightning connector kan niet platgetrapt worden.

De specificatie zegt dat USB moet gebruikt worden, met de huidige standaarden en wijzigingen die uit USB-IF komen is het niet echt duidelijk welke precies ze bedoelen. Moest Apple nu met de USB verbinding voor auto’s bedoeld is, of enkel USB-3.2 ondersteunen en enkel een verbinding ondersteunen waar chips in de kabel zitten alvorens het apparaat te laden voldoen ze dan?

Als Apple zou komen met dezelfde connector maar die alle andere telefoons niet ondersteunt of zelfs zou kunnen opblazen denk ik niet dat de bureaucraten daarmee akkoord gaan.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 18:42]

leecher @MC Taz Man6 december 2022 15:31
Dan implementeer je die revolutionaire nieuwe stekker toch naast USB C. Laten we wel wezen, het zal juf jannie van 3 straten verder echt aan haar achterste roesten wat voor nieuwe stekker ze nu hebben bedacht. Die wil gewoon haar telefoon op kunnen laden met een willekeurige lader.
Honytawk @MC Taz Man6 december 2022 16:34
Want 2 poorten zijn onmogelijk?

Het enige dat nu onmogelijk is dat fabrikanten proprietary kabels gebruiken.
Wat ik geen enkel probleem vind.
Yucon @MC Taz Man7 december 2022 09:50
Het is nog maar de vraag of een stekker die technisch superieur aan alle andere stekkers is, ook als totaalplaatje superieur is. Het feit dat hij niet compatible met een ondertussen vrij behoorlijk gedragen standaard is maakt hem in dat opzicht al zwaar inferieur.

Er is meer dan techniek alleen.
trabant @dmantione6 december 2022 14:01
En wie bepaalt die score?
Ter vergelijk: Het EU-bandenlabel voor autobanden wordt door de fabrikant zelf toegekend en er is geen onafhankelijke instantie die dat controleert.

Een hindernis die ik specifiek bij die Fransozen zie, is dat elk modern woord zo nodig een Franse variant moet krijgen: de juiste zoekterm vinden kan dan nog een avontuur worden.
Enfin, mais allez votre corridor. :+
dmantione
@trabant6 december 2022 14:53
Het is onderdeel van de specificaties en dus koopovereenkomst. In die zin is het beloven van onderdelen die er niet blijken te zijn gelijk aan een apparaat dat compatibel met iets is en dat niet blijkt te zijn. En dus kan de verkoper een artikel terugkrijgen.
MichaelG1984 6 december 2022 12:07
Had laatst bij bnr radio gehoord dat Apple de losse onderdelen net zo duur maakt als dat je het bij de apple store laat repareren dus echt promoten van zelf repareren noem ik het dan niet
arjankoole
@MichaelG19846 december 2022 12:10
Had laatst bij bnr radio gehoord dat Apple de losse onderdelen net zo duur maakt als dat je het bij de apple store laat repareren dus echt promoten van zelf repareren noem ik het dan niet
Aan de andere kant, scheelt het naar de store gaan, en een tijdje je telefoon kwijt zijn.
Moobrootje @arjankoole6 december 2022 14:19
De enige reden dat Apple deze super onlogische optie bied is om in de rechtbank te kunnen zeggen dat het stimuleren. Terwijl in praktijk door het zelf te doen je de gelijke kosten hebt, even lang bezig bent(verzending is hier ook van toepassing) en alle risico loopt. Daarnaast moet je ook speciale software gebruiken om je oude en nieuwe onderdeel in te lezen. Dus je kan ook niet een battery van een derde partij kopen.

Het is niet voor de consument.
Het een excuus voor in de rechtbank.
EmbarrassedBit @Moobrootje7 december 2022 16:39
Dat is heel juist. Kleine precisering: de rechtbank én het parlement ("Congress" in de V.S.A.).
Honytawk @arjankoole6 december 2022 12:17
Volgens mij telt het zo dat je eerst je kapotte onderdeel moet opsturen voor je een nieuw onderdeel kan ontvangen.
Dus je bent nog steeds jouw telefoon kwijt voor een tijd.

En als je de reparatie apparatuur huurt i.p.v. koopt, dan moet je het ook nog eens op 2 verschillende momenten huren.

Die "self service" van Apple is opzettelijk zo slecht gemaakt dat niemand het wil gebruiken, maar dat Apple wel kan zeggen dat ze groen zijn want ze bieden het aan.
Blokker_1999
@Honytawk6 december 2022 12:33
Hoe kan je een defect onderdeel opsturen? Je hebt hun apparatuur nodig om het te demonteren. Wat ik mij ervan herinner is dat je wel bij bestelling het serienummer van je toestel moet opgeven en dat het wisselstuk dan ook alleen maar op dat toestel kan gemonteerd worden.
Honytawk @Blokker_19996 december 2022 12:51
Je huurt hun apparatuur.
Maakt hiermee het onderdeel los.
Stuurt het onderdeel naar Appel.

Je krijgt een vervangstuk zoveel weken later.
Huurt hun apparatuur nog eens.
Vervang het stuk.
ShadLink @Honytawk6 december 2022 12:59
Alleen klopt het niet. Je moet eerst je onderdeel herstellen voordat je de oude terug kan sturen. Je krijgt bij sommige onderdelen bv korting als je deze terugstuurt.
Arme_Student @Honytawk6 december 2022 12:30
Groen zijn? Je krijgt twee ontzettend grote kisten met apparatuur naar je huis gestuurd. Kan me niet voorstellen dat dat nou zo duurzaam is om die dingen constant rond te sturen
sigmundfreund @Honytawk6 december 2022 13:04
Dit is niet waar. Je besteld op serienummer het onderdeel wat je nodig hebt. Je hebt de keus om de tools te huren of kopen maar beide is niet verplicht. Als je het defecte onderdeel daarna terug stuurt krijg je ‘korting’ teruggestort. Stuur je het niet terug dan betaal je de volle mep. De tools zijn niet per de nodig, al zijn ze voor absolute leken wel aan te raden. Iemand die vaker telefoons gerepareerd heeft redt zich met z’n eigen gereedschappen, en nee dit zijn geen bijzondere items. Paar ‘afwijkende’ schroevendraaiers dan die die je in je lokale bouwmarkt vindt maar voor de rest stelt het niets voor.

Er zijn genoeg kritiek punten te benoemen op dit, en Samsung’s, programma maar dit is er geen van. Een erger punt is bijvoorbeeld dat je niet kleine onderdelen als laadpoort, oorspeakers voor bepaalde toestellen etc niet officieel kan krijgen. Simpelweg omdat Apple die reparaties zelf niet aanbiedt maar kiest voor een swap. Dat is een probleem wat aangepakt moet worden. Dit is gewoon een prima stap, helaas vooral om aan aankomende wetgeving en richtlijnen te voldoen.
Sirhexoludio @Honytawk6 december 2022 13:14
Zover ik weet werkt het als volgt:

je moet inloggen met de apple ID waar de macbook/telefoon onder valt..

wanneer ingelogd kan je dus je macbook/telefoon aanklikken vervolgens een onderdeel bestellen.. en zoals iemand in de reacties aangeeft zijn er onderdelen dat als je je oude onderdeel terug stuurt krijg je extra korting..

je hoeft dus niet eerst het kapotte onderdeel op te sturen, het moet alleen wel een apparaat zijn die onder je apple ID valt..

( dat is zover ik weet hoe het werkt )
trabant @Honytawk6 december 2022 14:05
maar dat Apple wel kan zeggen dat ze groen zijn
Terzijde: ik hoor het Steve Jobs nog zeggen op die Keynote, bij de introductie van de aluminium & glas iMacs: beide materialen zijn te recyclen. Wat hij daarbij verzweeg, was de enorme hoeveelheid energie en water die daarvoor nodig zijn.
Verwijderd @MichaelG19846 december 2022 12:13
Nadeel van de Apple store is dat ze er amper zijn.
Kun je naar een plek als Amsterdam toe om je telefoon te laten repareren.
De kosten om er te komen en er te parkeren meerekenend kun je dus beter de onderdelen thuis laten sturen en het zelf doen, scheelt ook een hoop tijd. ;)
GrooV @Verwijderd6 december 2022 13:00
Er zijn gewoon officiële reparatie punten in Nederland waar je terecht kan.

Enige nadeel is dat als je een nieuw toestel krijgt bij Apple Care hun die niet op voorraad hebben
Haga @GrooV6 december 2022 14:57
Er zijn gewoon officiële reparatie punten in Nederland waar je terecht kan.

Enige nadeel is dat als je een nieuw toestel krijgt bij Apple Care hun die niet op voorraad hebben
Het grote voordeel van Apple Care is dat je binnen 24 een nieuw product hebt via Apple zelf.

Daar hoef je zelfs de deur niet voor uit. 😉
darknessblade @MichaelG19846 december 2022 13:56
IDD, dit programma is niets meer dan een wassen neus, om de Legislators te foppen om niet nog strengere Right to repair regels te implementeren, omdat ze zeggen we hebben toch een programma, we leveren toch onderdelen.
LurkZ @MichaelG19846 december 2022 14:48
Extra winst dus want ze vangen het volledige bedrag zonder zelf personeel in te zetten.
Yucon @MichaelG19847 december 2022 09:54
dat zat erin. Daarnaast is het huren van dat gereedschap ook een achilleshiel want zodra ze bepalen dat ze er voor een bepaald model mee stoppen ('niet meer van deze tijd', 'om veiligheidsredenen', 'om je ervaring te waarborgen', etc) wordt het ook een moeilijk verhaal
Guru Evi @MichaelG19847 december 2022 14:16
De reparatie bij Apple apparaten is altijd zonder kost gedaan voor dingen die onder garantie vallen.

Een scherm repareren kost 30 minuten-1 uur werk. Dat moet dus ongeveer 50 euro aan loonkosten en daar komt het materiaal, de plaats en scherm nog niet bij. Scherm vervangen onder AppleCare omdat je het laten vallen hebt kost tussen de 0 en 50 euro.

Je hebt het recht op reparaties, niet het recht om Apple jouw werk te laten subsidiëren.
Alxndr 6 december 2022 12:15
Zijn er al verhalen over de echte kosten van reparaties op deze manier? Met name ten aanzien van het huren van reparatieapparatuur denk ik dat de status quo hetzelfde blijft: alles is er op gericht om het aantrekkelijker te maken om een nieuwe te kopen.

(En als je dan je oude inlevert kan Apple die tegen kostprijs (een fractie van deze consumenten prijzen) refurbishen en weer voor 80% van de nieuwprijs verkopen.)

Please correct me if I'm wrong, maar het is en blijft Apple, kampioen klanten uitmelken.
arjankoole
@Alxndr6 december 2022 12:20
Tegen de tijd dat ik m’n oude iPhone inlever gaan ze die echt niet meer refurben, dan is hij zeker 4 jaar oud.
Verwijderd @arjankoole6 december 2022 12:23
Zelfde met inleveren voor recycling.
Dat doe je vaak pas als het toestel geen iOS updates meer krijgt, omdat hij tot die tijd nog bruikbaar is voor pubers etc.
Maar goed, de iPhone 6s geven ze inmiddels dus niets meer voor :+
arjankoole
@Verwijderd6 december 2022 12:26
Zelfde met inleveren voor recycling.
Dat doe je vaak pas als het toestel geen iOS updates meer krijgt, omdat hij tot die tijd nog bruikbaar is voor pubers etc.
Maar goed, de iPhone 6s geven ze inmiddels dus niets meer voor :+
Mijn telefoon wordt niet doorgeschoven, die gaat altijd terug naar Apple.
Geerbeer94 6 december 2022 12:31
Is het dan weer van zulke nare praktijken dat je eerst het oude onderdeel moet opsturen voordat je een nieuw onderdeel kan krijgen?
ShadLink @Geerbeer946 december 2022 12:58
Nee. Zie hier hoe het werkt: https://support.apple.com/self-service-repair
Geerbeer94 @ShadLink6 december 2022 13:21
Oké, even de link bekeken. Je krijgt geld terug als je het vervangen onderdeel retourneert. Dus het is nog steeds naar, alleen iets minder. Er is geen reden waarom zij het kapotte oude onderdeel terug moeten hebben.
Guru Evi @Geerbeer947 december 2022 14:20
Je hoeft het onderdeel niet terug te sturen, maar je betaalt dan wel gewoon volledige prijs voor het onderdeel.

Jij wilt dat Apple je een onderdeel gratis opstuurt en dan dat jij dat onderdeel kan doorverkopen?
Geerbeer94 @Guru Evi8 december 2022 16:09
Tuurlijk niet. Misschien was mijn tekst niet duidelijk. Je krijgt een deel van het bedrag terug na retourneren, niet het hele bedrag.

Het slaat nergens op om het kapotte onderdeel terug te sturen, een deel van de reden waarom sommige mensen een telefoon laat repareren is omdat dat het "groen" is. Het terugsturen van een waardeloos onderdeel is niet "groen" en bovendien mogelijk erg gevaarlijk. Als een slechte accu geretourneerd word en die beschadigd onderweg kunnen er een hoop dingen in de fik vliegen.
SuHwak @Geerbeer947 december 2022 14:55
Zodat men er geen misbruik van kan maken door het 'kapotte' onderdeel door te verkopen.
Verwijderd 6 december 2022 12:00
Hopelijk een kwestie van tijd voor we ook in Nederland mogen bestellen.
Een onderdeel als een accu vervangen is niet al te ingewikkeld maar wel erg handig om thuis te kunnen doen.
Gelukkig heb ik nog wel even de tijd voor de eerste accu er aan toe is hier in huis, verwacht dat we in Nederland ook snel aan de beurt zijn.
Wel jammer dat de 2e generatie SE er niet onder valt, deze heeft wat sneller last van een oude accu dan de 3e generatie die nog niet zo lang uit is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:42]

Tasandriel 6 december 2022 15:00
Het is gewoon een rookgordijn om de wetgevers ervan te overtuigen dat ze milieu vriendelijk zijn en niet anti right to repair.
Je moet de materialen huren van hen om je herstelling te doen (terwijl dit ook perfect zonder kan), de stukken via hen kopen en laten serialiseren op jouw specifieke toestel.
Daarna moet je ook nog eens je vervang onderdeel laten inzegenen door Apple via hun software.

En dan nog zijn lang niet alle stukken beschikbaar (zoals een charge port).
En dan nog maar te zwijgen over het feit dat Apple sommige fabrikanten van chips gewoonwzg verbied om aan iemand anders te verkopen dan Apple zelf (een laadchip van 10 $ kan je niet los krijgen, nee je moet het ganse moederbord laten vervangen).

Bekijk onderstaand filmpje van Louis Rossmann eens dan weet je het het echt in elkaar zit:
https://youtu.be/0rCUF-V1esM

[Reactie gewijzigd door Tasandriel op 22 juli 2024 18:42]

Guru Evi @Tasandriel7 december 2022 14:31
Met de materialen kun je wel degelijk een onderdeel het-garanderen. Het zal wel mogelijk zijn met een mesje het scherm eraf te halen, maar het toestel zal niet langer waterdicht zijn of je maakt iets anders stuk en dan ga je ook van Apple verwachten om het te vervangen voor je?

Je kunt inderdaad alles zelf bricoleren, maar net als in een auto gaat de garantie niet behouden blijven als je de bouten niet met de juiste torque aanspant en een namaak onderdeel gebruikt.

De video’s van Rossman zijn echt achterhaald: een gelijkaardige chip kun je wel degelijk vinden maar is enkel verkrijgbaar in oplages van 10,000. En geen enkel fabrikant gaat een oplage van alle chips die ze ooit gebruikt hebben innemen omdat 1 persoon in de wereld die kan gebruiken binnen een paar jaar. Als Rossman de chip nodig heeft, kan hij er zelf 50,000 euro neerleggen om die aankopen of van een ander bordje desolderen. En er zijn meerdere reviews van de Rossman winkels waar klanten zeggen dat ondanks wat hij zegt op YouTube de Rossman groep geen bord-reparaties doet (te moeilijk, te duur) en daar kan ik wel inkomen, een degelijke ingenieur per uur betalen om uit te vissen welke chip er stuk is is veel duurder dan een bordje van 2-300 euro.
Tasandriel @Guru Evi11 december 2022 03:45
Ik had het niet over repareren met een stanley mes...

Zelf voer ik ook reparaties uit op iPhones en andere smartphones, met een degelijke iFixit kit kom je al een héél eind. Voeg daar een fatsoenlijk hot plate aan toe, wat adhesives hier en daar en je kan perfect elke smartphone repareren.
Het gaat me dus wel degelijk om kwaliteitsvolle reparaties, en daar heb je heus die toolkits van Apple NIET voor nodig. Apple bemoeilijkt gewoon third party repair voor eigen winstoogmerk en niets anders.

Maar Apple trekt liever alles naar zich zelf toe en maakt de herstelling zo duur dat het zo goed als even veel kost als het in de winkel te laten doen, terwijl de onderdelen zelf voor amper 1/3 van de prijs over de toonbank zouden moeten gaan (want dat is alles wat ze waard zijn, zelfs met winstmarges).
En wat betreft die chips: het is gewoon ronduit belachelijk dat Apple ze niet wil leveren aan self-repair/repair shops. Het is hun fout dat die chips constant defect gaan, en ze bieden niemand de mogelijkheid om ze aan te kopen, tenzij ze dat doen in ettelijke duizenden aantallen of ze letterlijk van een ander bord afrippen, waar ben je dan in godsnaam als fabrikant mee bezig? Mensen uitmelken...


En het feit dat Rossman zelf ook reparaties weigert geeft hij ook zelf toe, aangezien niet alles te herstellen valt. Hoe dan ook, een 4.5/5 rating op Yelp en andere review sites krijg je niet zomaar.
.jef 7 december 2022 08:12
de officiële Belgische site: https://selfservicerepair.eu/nl-BE/home

[Reactie gewijzigd door .jef op 22 juli 2024 18:42]

MetalSonic 6 december 2022 13:36
Blijft een nadeel bij Apple. Wat een gekloot als je bijvoorbeeld een onderdeel moet laten vervangen. Bijvoorbeeld een batterij.

Probeerde het laatst bij een SE 2016, probeerden ze mij een nieuwe aan te smeren. Dat was via AMAC..

Volgende dat ik probeer is Cardservices in Utrecht, hopelijk doen ze daar wel normaal. Daar doen ze de klus terwijl je wach.
MaVeNwg @MetalSonic6 december 2022 14:13
Card services is een aanrader. Ook een oude SE daar gebracht voor accu update. Binnen een uur gereed voor een nette prijs
PS. zie nu op de website dat de tarieven fors hoger zijn dan ik in mei 2021 betaalde (toen EUR 55)
MetalSonic @MaVeNwg6 december 2022 14:18
ja zie nu dat reparatie batterij SE 2020 al is geklommen tot 79 euro.. Zij dan maar zo, paar tientjes meer dan daarvoor maar als dit alles is dan lukt het wel .
kamerplant @MetalSonic6 december 2022 16:45
Amac is gewoon een dozenschuiver, daar moet je niet zijn voor reparaties. Voor goede reparaties moet je een van de volgende methodes gebruiken: Een officiële Apple Store, Card Services Utrecht of Zwolle, of een Independent Repair Provider (certified). Zowel met Card als Independent heb ik goede ervaringen.
MetalSonic @kamerplant6 december 2022 17:43
Ter verdediging van AMAC, heb daar een 4S batterij laten vervangen in het verleden. AMAC Utrecht... Helaas daarna geen goede ervaringen meer gehad. Misleidend is het wel want ze staan opgegeven als "certified "

Ik heb al een afspraak bij Card Services, binnenkort eens kijken hoe die zijn..
iDEOwen @MetalSonic7 december 2022 12:02
Ter verdediging van AMAC, heb daar een 4S batterij laten vervangen in het verleden. AMAC Utrecht... Helaas daarna geen goede ervaringen meer gehad. Misleidend is het wel want ze staan opgegeven als "certified "
Amac is gewoon een Apple Authorized Service Provider, en alle technici hebben verplicht trainingen gevolgd. Net zoals dat bij bijv. een Card Services en MicroFix ook zo is.
chemokar 6 december 2022 16:22
Geen achterkantjes te bestellen, leuk dat glas.....
Ps3fanboy @chemokar6 december 2022 17:21
Daar ga ik altijd voor naar de Turk. Hij doet achterkantjes voor een paar 10tjes. Dezelfde kwaliteit.
kamerplant @Ps3fanboy6 december 2022 20:57
Dit suggereert dat je vaak nieuwe achterkantjes moet plaatsen. Weet je dan zeker dat die kwaliteit wel zo goed is? 🙈
Ps3fanboy @kamerplant11 december 2022 08:24
Ik handel in telefoons dus er gaan er meerdere door mijn handen. Wat ik daarmee bedoelde is dat ik daarvoor gewoon een vast adresje heb. Als je interesse hebt wil ik best een linkje naar hem sturen
Wim Cossement 7 december 2022 11:20
Amaai, dus Apple is zo goed om ons onze eigen telefoon te laten repareren! Sjonge jonge, die hebben echt wel het beste met ons voor... _/-\o_

Het is verdorie beschamend dat het zo ver moeten komen is, als klant van gelijk wat hebben we het recht om er mee te doen wat we willen en Apple heeft zich daar niet mee te moeien noch dit moeilijker te maken.

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