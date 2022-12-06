Apple breidt Self Service Repair uit naar acht Europese landen, waaronder België

Apple maakt zijn Self Service Repair-dienst beschikbaar in een aantal Europese landen, waaronder België. Daarmee kunnen inwoners reparatiegereedschap en reserveonderdelen voor bepaalde iPhones en MacBooks aanschaffen. De dienst is nog niet beschikbaar in Nederland.

Apple Self Service Repair komt vanaf dinsdag beschikbaar in acht nieuwe landen: België, Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Inwoners van die landen kunnen daarmee vanaf nu reserveonderdelen voor hun iPhone 12, 13 of derde generatie SE aanschaffen bij Apple. De techgigant verkoopt ook onderdelen voor moderne MacBooks met een M1-soc. Het bedrijf verhuurt daarnaast sets met reparatieapparatuur.

De fabrikant levert naar eigen zeggen 'meer dan 200' individuele onderdelen, gereedschappen en reparatiehandleidingen voor deze apparaten. Hiermee kunnen gebruikers die dat willen zelf 'de meest voorkomende reparaties' uitvoeren met hetzelfde gereedschap en dezelfde handleidingen die Apple zelf ook gebruikt bij het repareren van hardware.

Apple kondigde zijn Self Service Repair-programma eind vorig jaar officieel aan. Het bedrijf begon in april officieel met het leveren van iPhone 12- en 13-onderdelen. MacBook-onderdelen volgden in augustus. Aanvankelijk was het reparatieprogramma van Apple alleen beschikbaar in de VS, maar het bedrijf zei eerder al dat Self Service Repair dit jaar nog beschikbaar zou komen in Europa. Apple begint nu dus met een uitbreiding naar acht Europese landen. Het is niet bekend wanneer het programma beschikbaar komt in Nederland.