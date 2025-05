Apple verhoogt tarief accuvervanging iPhone-, iPad- en MacBook-modellen in maart

Apple verhoogt het tarief van zijn accuvervangingsdienst voor verschillende apparaten. Onder meer het laten vervangen van iPhone 13-accu's en ouder wordt duurder. Datzelfde geldt voor verschillende MacBook- en iPad-modellen. De prijsverhogingen worden op 1 maart doorgevoerd.

Apple maakt de prijswijzigingen bekend op zijn website, merkt ook 9to5Mac op. De prijsverhogingen gelden voor verschillende iPhones, iPads en MacBooks. De precieze verhoging verschilt per apparaattype en model. De nieuwe prijzen gelden alleen voor accureparaties die niet gedekt worden door de garantie.

Accuvervanging voor iPhone 13-telefoons en ouder wordt vanaf maart 24 euro duurder. Daarmee wordt de prijs voor iPhones met Face ID, zoals iPhone 13- en 12-telefoons, opgehoogd van 75 naar 99 euro. Voor iPhones met een thuisknop aan de voorkant, zoals de iPhone SE en 8, stijgt het tarief naar 79 euro. Het vervangen van een iPhone 14-accu wordt niet duurder, maar kostte met 119 euro al meer dan bij voorgaande iPhones.

Apple verhoogt ook de tarieven voor verschillende MacBooks. Het laten vervangen van een MacBook Air-accu wordt volgens de fabrikant vanaf maart 36 euro duurder. Het nieuwe tarief wordt daarmee 185 euro. Voor de MacBook- en MacBook Pro-series stijgen de kosten met 60 euro naar 289 euro.

Voor iPads wordt het vervangen van de accu volgens Apple in veel gevallen 40 euro duurder. Die prijsverhoging geldt voor verschillende iPad Pro-modellen en de recentste iPad Air en Mini. Er is geen prijsverhoging voor de instap-iPads van Apple. Het repareren van iPad-accu's kost op dit moment nog 109 tot 219 euro, afhankelijk van het model en de generatie.

Het is niet bekend of het bestellen van vervangende accu's via Apples zelfreparatieprogramma ook duurder wordt vanaf maart. Apple doet daarover geen uitspraken op zijn website. Het Apple Self Service Repair-programma is momenteel nog niet beschikbaar in Nederland, maar sinds eind vorig jaar wel in België.