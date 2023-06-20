Apple laat gebruikers iPhone 14 en M2-laptops zelf repareren

Apple heeft de iPhone 14 en MacBooks met M2-socs toegevoegd aan zijn zelfreparatieprogramma. Daardoor kunnen klanten in onder meer België die apparaten zelf gaan repareren. Bij iPhones is bovendien het contact zoeken met de klantenservice niet langer vereist aan het einde.

Tot nu toe moesten klanten na de reparatie van een iPhone contact zoeken met de klantenservice om de nieuwe onderdelen te laten goedkeuren, maar die stap gebeurt nu in de configuratietool, meldt Apple. De klantenservice voor zelfreparatie blijft bestaan, maar contact ermee is vanaf nu niet langer noodzakelijk.

Ook kunnen klanten de TrueDepth-camera van de iPhone 12 en 13 zelf gaan vervangen. Daarmee voegt Apple een onderdeel toe aan het programma. De M2-laptops die klanten kunnen repareren zijn de MacBook Air 13" van vorig jaar en de MacBook Pro van vorig jaar.

Apple Self Service Repair is onder meer beschikbaar in België en in Duitsland, maar niet in Nederland. Het is onbekend of en wanneer dat komt. Concurrent Samsung heeft zijn zelfreparatieprogramma wel uitgebracht in België en Nederland.