Apple laat gebruikers iPhone 14 en M2-laptops zelf repareren

Apple heeft de iPhone 14 en MacBooks met M2-socs toegevoegd aan zijn zelfreparatieprogramma. Daardoor kunnen klanten in onder meer België die apparaten zelf gaan repareren. Bij iPhones is bovendien het contact zoeken met de klantenservice niet langer vereist aan het einde.

Tot nu toe moesten klanten na de reparatie van een iPhone contact zoeken met de klantenservice om de nieuwe onderdelen te laten goedkeuren, maar die stap gebeurt nu in de configuratietool, meldt Apple. De klantenservice voor zelfreparatie blijft bestaan, maar contact ermee is vanaf nu niet langer noodzakelijk.

Ook kunnen klanten de TrueDepth-camera van de iPhone 12 en 13 zelf gaan vervangen. Daarmee voegt Apple een onderdeel toe aan het programma. De M2-laptops die klanten kunnen repareren zijn de MacBook Air 13" van vorig jaar en de MacBook Pro van vorig jaar.

Apple Self Service Repair is onder meer beschikbaar in België en in Duitsland, maar niet in Nederland. Het is onbekend of en wanneer dat komt. Concurrent Samsung heeft zijn zelfreparatieprogramma wel uitgebracht in België en Nederland.

Apple Self Service Repair

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 20-06-2023 19:46
133 • submitter: xFeverr

20-06-2023 • 19:46

133

Submitter: xFeverr

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Reacties (133)

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Bumba007 20 juni 2023 20:01
Heb eens gezien voor prijzen. Voor een vervanging van het scherm zou het me niet waard zijn in mijn geval (13pro max).

- Scherm laten vervangen zou €405 zijn door Apple, €338,19 als ik het scherm zelf zou bestellen inclusief overname van oud scherm door Apple zelf.
- Batterij is €53,95 inclusief overname oude batterij vs €99 bij Apple vervangen dan weer wel.
woutersamaey @Bumba00720 juni 2023 20:20
Dus je bespaart zo’n 50 a 70 euro, en als je je toestel verprust mag je groot geld neerleggen voor een nieuw toestel. Denk niet dat ik snel ga herstellen voor zo’n laag voordeel.
lenwar
@woutersamaey20 juni 2023 21:18
Ligt er ook een beetje aan wat voor service je nu krijgt.
Als je het zelf doet heb je in een paar uur een werkend toestel. Als Apple er 3 dagen over doet voordat je je toestel terug hebt, kan dat toch vervelend zijn?

De wetgeving die is aangenomen vereist dat we reparaties zonder professioneel gereedschap kunnen uitvoeren (in elk geval voor die accu's). Ik ga er dan een beetje vanuit dat die onderdelen vervangen ook wel een beetje lomp-proof zijn?
Conjacq @lenwar20 juni 2023 21:48
Ligt er ook een beetje aan wat voor service je nu krijgt.
Als je het zelf doet heb je in een paar uur een werkend toestel. Als Apple er 3 dagen over doet voordat je je toestel terug hebt, kan dat toch vervelend zijn?
Ik heb vandaag mijn iPhone 11 naar de Apple Store in Amsterdam gebracht om de batterij te laten vervangen. Na anderhalf uur was de telefoon klaar en het kostte €99. Voor deze service zou ik het niet zelf doen.
Aerophobia1 @Conjacq20 juni 2023 22:39
Die accu kost Apple ongeveer 15 euro inkoop, dus das goede zaken doen.
Het vervangen van de accu is ongeveer 15 minuten werk.
Gouden handel!
MooDyBLueS @Aerophobia121 juni 2023 15:39
Als je het zo platslaat heb je gelijk. Maar... vanaf volgens mij (verbeter me vooral als ik er een generatie naast zit) de iPhone 8 reeks is het door de IP-rating van de iPhones een stuk moeilijker geworden om zelf te repareren. En dat niet alleen: je hebt het niet alleen over de batterij, maar dus ook over de rubber afdichting die rondom zit tussen het scherm en het frame.

Als je bij Apple €99 betaalt, krijg je:
- een nieuwe accu
- een nieuwe rubberen afdichting
- garantie op het resultaat
- garantie op de reparatie en de accu zelf (6 maanden)
- snelle service, met maken van afspraak kan je op het afgesproken tijdstip aankomen en ben je na ±1,5 uur weer weg

Als je het zelf doet betaal je dus € 53,95 en krijg je:
- een nieuwe accu
- garantie op de accu zelf (6 maanden)

Optioneel kan je de rubberen afdichting erbij bestellen, Apple noemt deze "schermplakstrips". En hier zegt Apple het volgende over in de handleiding:
De beeldschermpers geeft de juiste hoeveelheid druk om een nieuwe plakstrip te plaatsen tijdens installatie van het beeldscherm. De beeldschermpers wordt gebruikt met een reparatiehouder en persplaat voor de schermplakstrip, ontworpen voor de specifieke afmetingen van het apparaat.
De rest moet je zelf verzorgen. En ik kan je zeggen uit ervaring: tenzij de IP-rating je niks waard is en een voelbaar randje tussen scherm en behuizing (minder dan 1mm) waar al het vuil in gaat zitten je ook niet deert, is er dus een flink verschil tussen zelf doen en het Apple of een andere reparateur laten uitvoeren die de middelen ervoor heeft.

Want met name die rubberen afdichting is een drama om nauwkeurig op z'n plek te krijgen. Het is ook niet voor niks dat ze er gelijk 2 leveren. Denk maar eens na: wanneer levert Apple nou ooit iets extra?

Kijk, ik wil niet Apple blind verdedigen hoor en als je het hebt over een 6 jaar oud toestel wat (bijna) einde iOS support is en alleen door je kind gebruikt wordt, ga vooral zonder rubberen afdichting te gebruiken zelf de reparatie uitvoeren, of het nu om een scherm of accu gaat. Maar koop het dan ook gewoon bij iFixit ipv bij Apple zelf om nog meer te besparen. Dan is het namelijk puur levensduur verlengend voor 1-2 jaar meestal.

Maar als het een wat nieuwer toestel is en je hebt geen AppleCare gekozen, maar wel toe aan een nieuwe batterij (wat soms na 2 jaar kan gebeuren) of een nieuw scherm, dan zou ik toch echt het geld neertellen en hem bij Apple laten repareren. Dan heb je tenminste de garantie dat je je toestel als nieuw terugkrijgt, alles goed gaat, en je de IP-rating behoudt. Wat ook zeker als je na een paar jaar je toestel weer doorschuift of doorverkoopt wel zo z'n waarde heeft.

Ik heb al eens iemand via Marktplaats bezocht om ter plekke een iPhone te bekijken voor mijn kinderen, maar die bleek dus ook zelf gerepareerd, scherm was duidelijk mindere kwaliteit en de rubberen afdichting ontbrak. Wou niet zakken in prijs, dus heb het erbij gelaten.
Verwijderd @Aerophobia120 juni 2023 23:00
Voor iemand die weet wat ie doet wel ja, voor een leek, not so much. Gaat zeker wel een uurtje werk in zitten en grote kans dat iets niet goed gaat. Heb iemand een brandje zien veroorzaken omdat ie met een scherpe schroevendraaier de batterij eruit wilde wippen.

Dus ja, voor de 99% is 100 euro voor een reparatie een prima deal tegenover potentieel een apparaat van 800+ euro naar de klote helpen
lazershark @Verwijderd21 juni 2023 07:44
De fabrikanten maken het ook zo enorm moeilijk te vervangen.

Ik heb in het verleden al met succes meermaals smartphone batterijen vervangen, maar ook al zonder succes. Bij mn Pixel XL trok ik het scherm kapot, en bij mn iPhone SE trok ik de homeknop ribbon kabel kapot. (en nee, ik ben niet hardhandig geweest).

Dusja... voor €99 de batterij door Apple officieel zelf laten vervangen vind ik nog wel meevallen voor een toestel dat zo duur is.

Hoewel ik liever de aanpak van fairphone e.d. zie dat iedereen het gewoon makkelijk zelf kan swappen.. dat is natuurlijk de échte oplossing.
xFeverr @lazershark21 juni 2023 08:48
Er was een tijd waar je gewoon een kapje open trok en de accu er zo uithaalde zonder schroeven, plakstrips, kans op schade aan andere onderdelen. En iedereen vond dat de normaalste zaak van de wereld.
JPB02 @xFeverr21 juni 2023 09:10
Alleen waren die telefoons niet waterdicht etc etc
xFeverr @JPB0221 juni 2023 09:55
Nee, dat is heel lang ook geen ding geweest. Maar er zijn uiteindelijk wel waterbestendige toestellen gekomen met een makkelijk verwisselbare accu. Dat lees je ook in andere reacties.

De knappe koppen van Apple kunnen daar vast wel iets op verzinnen.
kerwin @JPB0221 juni 2023 15:48
Mijn Samsung S5 was destijds waterdicht ondanks dat je de achterklep kon verwijderen, dus die vlieger gaat niet op. Zelfde voor de 3.5mm jack die altijd als 'excuus' gebruikt werd dat telefoons niet waterdicht zouden kunnen zijn.
markiemannie @JPB0221 juni 2023 16:08
Galaxy s5 was prima waterdicht
gfhoihoi72 @Aerophobia121 juni 2023 08:23
Zelfs voor iemand die weet wat ie doet is het wel iets meer dan 15 minuten werk. Alleen met het toestel open krijgen ben je al gauw 15-20 minuten bezig. Dan breken vervolgens de pull-tabs om de batterij los te krijgen af, ben je ook zo weer een half uur verder voordat die batterij eruit is. Daarnaast moet je bij de nieuwste toestellen ook de Taptic Engine en de luidspreker verwijderen voordat je bij de pull-tabs komt. Ook weer extra werk. Al met al ben je met bijvoorbeeld een iPhone 13 gemiddeld zo’n 1-1,5 uur bezig, ook al heb je nog zoveel ervaring. Neemt niet weg dat Apple er goed op verdient.
gerb65536 @Aerophobia121 juni 2023 14:02
Plus kosten van de huur van de locatie en opleidingskosten van de medewerker... Ik zou niet verwachten het zelf niet in 15 minuten te kunnen.
iAR @Aerophobia121 juni 2023 06:59
Het is altijd een beetje vermoeiend dat het alleen maar om koude knaken gaat. Zeker, Apple is niet goedkoop, soit.

Ik ga voor jouw 15 minuten werk en 15 euro inkoop echt niet zelf prutsen. Ik betaal graag voor wat service. En fuck it, ik kan het allemaal prima betalen.

Een zelfde in de reeks is het gezeur over dat een Apple product x kost aan onderdelen. Vergeet niet dat Apple veel aan R&D, winkels, etc spendeert. Als je dat niet wilt betalen, dan koop je toch die onderdelen zelf en ga je solderen.
le1337 @iAR21 juni 2023 07:54
Zelf een keer een batterij laten doen bij een onofficiële repareer zaak,
- Niet meer waterdicht.
- Mijn speaker deed raar.
- Batterij was niet meer Apple official en merkte dat die niet 100/100 was die batterij.
- Waarschijnlijk hadden ze de batterij ook niet gekalibreerd. (Lijkt me dat Apple dat doet).

Dan denk je van: oh maar dan heb je toch garantie?
Ja en dan moet je weer je telefoon wegbrengen en een halve dag wachten, en dan zal er vast wel weer wat anders aan de hand zijn.

Zo'n situatie is al 3x gebeurd, scherm reparatie deed mijn touchscreen het niet meer geweldig e.t.c.
ultimasnake @Aerophobia121 juni 2023 07:45
En dan te bedenken dat die mensen op Ali express de accu verkopen voor 20 en waarschijnlijk inkopen voor 1,-! Gouden handel…

Bepaal zelf of je het waard vind of niet maar dit soort opmerkingen worden doorgaans als erg vermoeiend ervaren
WhatsappHack
@lenwar20 juni 2023 21:22
Ik hoop eigenlijk dat die wetgeving mbt accu’s nog ergens gaat stranden of er een weg onderuit is, volstrekt belachelijk idee met hoe breed dat gemaakt is.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 17:10]

Keypunchie
@WhatsappHack20 juni 2023 22:20
Hoezo? Vroeger klikte je domweg een nieuwe accu in je laptop, ook de Macs, dat was geen enkel punt. Het is pas iets van de laatste jaren dat die accu's niet toegankelijk zijn.
Lord Anubis @Keypunchie20 juni 2023 23:06
Gelukkig! Heb liever een strak design dat de extra schroefjes, klepjes en handeltjes.
Pasteis @Lord Anubis21 juni 2023 06:53
Gelukkig! Heb liever een strak design dat de extra schroefjes, klepjes en handeltjes.
Dat is jouw mening natuurlijk en ben het er ook niet oneens mee dat een strak design mooi is, maar ik heb liever een duurzame wereld waar ik en mijn toekomstige kinderen nog kunnen rondhuppelen dan een strak design voor al mijn spullen.

Ik denk dat als er door fabrikanten een beetje hun best gedaan worden er prima oplossingen zijn die zowel een strak design kunnen bieden als hoger reparatieniveau.

[Reactie gewijzigd door Pasteis op 23 juli 2024 17:10]

Keypunchie
@Lord Anubis20 juni 2023 23:09
Sure, dat kan een argument zijn.

Maar de stelling dat het "gevaarlijk" is om gebruikers zelf te laten verwisselen is onterecht. Dat je dan even net iets andere aesthetische keuze moet maken (hoewel, laten we eerlijk zijn, weinig mensen, incl. Apple fans interesseert het hoe de *onderkant* van hun laptop er uitziet.)

Trouwens, de Macbooks van destijds waren superstrak, enige echte verschil is dat de bezels destijds dikker waren.
lazershark @Keypunchie21 juni 2023 07:48
Ja precies. De 2008 macbook van mijn vrouw was heerlijk. Lekker gewoon batterij eruit klikken. Je hoefde zelfs de laptop niet open te doen, apart compartiment voor de batterij.

Je kon er ook gewoon nieuw RAM bij klikken, niet vastgesoldeerd. Stel je voor.

Nu voor een Framework laptop gegaan laatst, dit biedt dezelfde makkelijk te upgraden ervaring. Afwachten hoe dit loopt binnen enkele jaren.

[Reactie gewijzigd door lazershark op 23 juli 2024 17:10]

GromuhlDjun @lazershark21 juni 2023 13:38
Precies hetzelfde bij mijn vrouw. Hebben de levensduur van haar macbook nog even kunnen verlengen door een nieuwe batterij en wat extra ram dat ik toch over had. Werkt nog steeds, maar core2duo en 2 gb ram is ondertussen wat achterhaald :P

Leuke is dat het ding in mijn ogen esthetisch niet veel onderdoet voor moderne macbooks. 5mm dikker wel, tja.
Sinester @Lord Anubis21 juni 2023 08:24
oh nee, Die mini inkeping om een kleptje er af te halen die je echt amper ziet doet af van een strak design :z

ik weet zeker dat ze tegenwoordig dit zo kunnen maken dat je er helemaal niks van ziet of merkt en hem toch makkelijk kan vervangen, en ook nog steeds waterdicht zijn

enige reden dat ze dit niet doen is geld

[Reactie gewijzigd door Sinester op 23 juli 2024 17:10]

pegagus @Sinester21 juni 2023 10:00
Blijkbaar geilen sommige mensen op de onderzijde van hun laptop. Ieder zijn ding. :+
WhatsappHack
@Keypunchie21 juni 2023 01:43
Accu's zijn bij de meeste apparaten (weer) prima toegankelijk en vervangbaar, daar ook geen enkel probleem mee. Het probleem is de wijze waarop wat deze wet probeert te dicteren, waardoor je eigenlijk zo'n beetje in de tijd terug moet naar dat "vroeger" met dikke telefoons (veelal ook niet al te best ogend qua design) met een lelijk klepje en gezeik met de IP-rating. Daar zit ik in ieder geval echt totaal niet op te wachten. :P Een iPhone batterij bijvoorbeeld is best simpel te vervangen (althans t/m de 12 Mini, nieuwere modellen heb ik zelf nog niet aan gesleuteld), dat hoef je echt niet nóg simpeler te maken of te eisen dat de engineering dusdanig uitgevoerd moet zijn dat je er direct bij moet kunnen zonder een zeer breed genoemde "speciale tool"; wat een gitaar plectrum al zowat zou kunnen zijn. :+ En die haat voor "adhesives" vind ik ook wat raar, want dat gaat ook erg ver. Als je dat gebruikt als extra maatregel tegen water/stof en enkel even een warm pack uit de magnetron erop leggen voor een minuutje is voldoende om er daarna meteen bij te kunnen: who cares, doen! :P Anyway, dan krijgen we dus weer dikkere telefoons met een lagere accu-capaciteit; dat vind ik gewoon doodzonde en ik erger me er kapot aan dat de EU dat perse door m'n strot wil rammen terwijl ik nu gewoon de keuze heb of ik dat wel of niet wil.

Het idee is prima: accu's moeten vervangbaar zijn. Prima, zaken helemaal dicht lijmen op een manier waardoor het kapot gaat als je het los wil halen of zelfs vast lassen (heb wat rare dingen gezien door de tijd heen) enzo gaat vaak nergens over en dat mag best aangepakt worden. Maar de wet zoals die nu is vind ik dusdanig veel te breed en niet geschreven met enige vriendelijkheid richting de engineering kant dat het problemen oplevert die ons niet ten goede komen. Het lost ook eigenlijk helemaal geen bestaand probleem op als we kijken naar smartphones maar is daarvoor juist enorm anti-consument. Voor andere zaken snap ik het wel, zoals bijvoorbeeld tandenborstels om maar iets te noemen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar zoals altijd moet alles weer in één keer opgelost worden en worden er compromissen gesloten die eigenlijk zorgen dat het halfbakken troep is die sub-ideaal is.

Als je zo graag een telefoon wilt met het design van tig jaar terug, klepjes en weet ik veel wat: dan koop je die gewoon. Die zijn er namelijk gewoon. Maar andere mensen houden van dunnere toestellen met hogere capaciteit accu en/of betere waterbestendigheid. Dat je dan nét iets meer moeite moet doen om de accu te vervangen dan klepje open, accu eruit, klepje weer dicht: lekker boeiend. Dat is echt een non-issue en weer een verzonnen "probleem". Nogmaals: sommige zaken snap ik dat de wet een degelijk bestaand probleem oplost, waar ik een probleem mee heb is hoe breed ze het getrokken hebben en hoe anti-engineering en anti-consumenten keuze het wederom is; zoals met wel meer wetgeving de laatste tijd.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 17:10]

ZwolschBalletje @WhatsappHack21 juni 2023 09:54
Je schrijft het in die laatste alinea op alsof het een tegenstelling is, waartussen je moet kiezen:
  • ofwel een lompe, onhandige telefoon waarvan je de batterij kunt vervangen
  • ofwel een gelikte telefoon die waterbestendig is, dunne bezels heeft en langere accuduur, maar niet vervangbaar
Maar waarom het één het ander zou uitsluiten, dat vertel je er niet bij.

Even terug naar de bron: fabrikanten hebben een tijd lang hun best gedaan om self-repair zo moeilijk mogelijk te maken, zonder dat dat aan de andere kant functionaliteit opleverde. De pentalobe schroeven van Apple bijvoorbeeld: geen enkele reden om voor die schroeven een eigen ontwerp te gebruiken, anders dan het moeilijker te maken voor de eindgebruiker.

Ontwerpers moeten altijd een keuze maken tussen functionaliteit, robuustheid en slick design. Waterdichtheid wordt vast makkelijker als je je telefoon dichtlijmt, maar in dit geval zegt de wetgever: sorry commerciële ondernemer, de belangen van de consument en van hergebruik zijn nu even belangrijker dan uw winst: ontwerp maar een apparaat dat functioneel en mooi is, waarbij slijtage-onderdelen ook eenvoudig te vervangen zijn. En ik geloof nooit dat we door deze voorschriften teruggaan naar de koelkasten van vroeger met enorme bezels en een lelijk design, daarvoor staat er voor de fabrikanten veel te veel op het spel. Maar als hierdoor de Torx schroef weer vaker in een telefoon of laptop wordt toegepast, en de batterij niet meer de bepalende factor is wanneer je je telefoon moet vervangen, dan is dat voor de consument pure winst.
hans_debruin @ZwolschBalletje26 juni 2023 13:04
IP-rating is weer de uitzondering op deze wet. Dus ik denk dat alle fabrikanten dit straks gaan gebruiken om het alsnog te omzeilen.

Sowieso vind ik deze wet veel te breed. Ik heb al jaren geen problemen meer met accu's van apparaten. Mijn telefoon is eerder te traag geworden en gaar dan dat de accu is versleten. Idem met mn tablet. Accu's zijn tegenwoordig zo goed dat die vrijwel niet meer vervangen hoeven te worden. En het verbetert alleen maar. Deze wet was 5 jaar terug mss nog relevant. Nu niet meer.

En Right to Repair gaat meer over handleidingen en onderdelen die fabrikanten niet beschikbaar willen stellen. Niet over het vervangen van een accu.

Custom schroeven vind ik juist een goed idee. Nu moet je bewust een passend bitje kopen om het open te kunnen maken. Ipv dat elke n00b het openmaakt (en sloopt) en dan garantie gaat claimen.

Imo had en EU-commissie beter een recycle-verplichting kunnen maken. Apple doet dat nu al heel mooi met robots waarbij ze 90% van alle onderdelen van een iPhone eruit kunnen halen en recyclen. Daar heb je meer aan voor de toekomst.
jbhc @WhatsappHack20 juni 2023 21:26
Ja, stel je voor dat je zelf een accu kan vervangen dat is echt vreselijk.

[Reactie gewijzigd door jbhc op 23 juli 2024 17:10]

supersnathan94
@jbhc20 juni 2023 21:48
Accus vervangen van dit type kan behoorlijk gevaarlijk zijn hoor. 1 verkeerde beweging met een spatel of schroevendraaier en de hele boel fikt af.

Het probleem is dan wie er verantwoordelijk is voor de schade die heel goed kan eindigen in acuut longoedeem en uiteindelijk overlijden. Flourwaterzuur is geen lekker gas om in te ademen.
Aerophobia1 @supersnathan9420 juni 2023 22:38
Dus? Dan moeten ze zo ontworpen worden dat ze verwisselbaar zijn!
Waren ze vroeger ook allemaal.
Maar het niet vervangen van een batterij is een verdien model geworden.
Want tegen de tijd dat deze aan vervanging toe is, blijkt de dagwaarde aardig in de buurt te komen van de prijs van het vervangen van de accu.
Die zelfde accu koop je vaak los voor enkele tientjes.
arjandijk162 @Aerophobia120 juni 2023 22:41
toen was het spul niet waterdicht en een Iphone is altijd zonder verwisselbare accu geweest.
Fire69 @arjandijk16220 juni 2023 22:54
Meer dan genoeg toestellen die wel waterproof waren en een simpele battery cover hadden.
Bvb Samsung Galaxy S5:
https://phandroid.com/wp-...s-charging-back-cover.jpg
TheMaurice @arjandijk16220 juni 2023 22:53
Die mythe is al talloze malen ontkracht. Er zijn genoeg telefoons geweest met een klik-achterkant à la de Galaxy S3 die wél gewoon waterdicht waren. En dat was jaren geleden al.
XenoniaN @arjandijk16221 juni 2023 01:10
De Galaxy S5 was waterdicht en had een vervangbare accu.

De Moto G3 was waterdicht maar had geen vervangbare accu, ondanks dat er wel een losklikbare achterkant op zat en de SIM en SD daar gewoon achter zaten.

Gevalletje met de trend mee en op het laatst de accu met plastiek bedekt denk ik.
supersnathan94
@XenoniaN21 juni 2023 11:46
Ook @TheMaurice en @XenoniaN

Dit zijn echt de slechtste voorbeelden die je erbij kunt halen. Zowel de galaxy S3 als S5 (maar eigenlijk alles met een verwisselbare achterkant in de Galaxy S lijn) had namelijk last van Polycarbonaat dat uiteindelijk ging scheuren bij de volume knop naar beneden en de vergrendelknop aan de andere zijde. Beide toestelen waren uiteindelijk dan ook niet meer waterdicht na een aantal maanden al. Ik heb er tientallen ter reparatie gehad.

Daarnaast was volgens mij alleen de S5 active zogenaamd spatwaterdicht met een IP67 rating en niet de IPx8 die we nu hebben. Spatwaterdicht is simpel, waterdicht is dat niet.

Zelfs de Xperia lijn van Sony was niet waterdicht genoeg om er geen gezeik mee te krijgen. Zij hebben uiteindelijk die hele lijn kopje onder zien gaan.

Het is echt niet zo makkelijk om een telefoon goed waterdicht te krijgen zodat ie ook na jaren gebruik nog waterdicht is, laat staan na een reparatie.
XenoniaN @supersnathan9421 juni 2023 16:28
Als je een modern voorbeeld wil: de Galaxy Xcover lijn bestaat ;)
supersnathan94
@XenoniaN21 juni 2023 17:51
Jep. Ben ik van op de hoogte, maar die hebben alleen een 1,5m zoetwater rating voor 30 minuten.

Dat is iets heel anders dan een 4m 30 min rating voor de iPhone 11 pro tot aan 6 meter 30minuten voor de 14 pro

(Staan hier beschreven: https://support.apple.com/en-us/HT207043)

1,5 meter betekent dat een val in een normaal zwembad al te diep is.

Er zit echt een heel groot verschil tussen “waterdicht” en “waterdicht”. Samsung komt over het algemeen niet verder dan 1.5 meter op papier, ze kunnen vaak wel dieper maar daar geven ze nul garanties over af. Terwijl ik met m’n 11 pro rustig het zwembad in spring.
thomas_n @arjandijk16220 juni 2023 22:44
Als je ziet wat voor technologische ontwikkeling er allemaal mogelijk is, wanneer bedrijven zoals Apple een beetje hun best doen, dan lijkt het me toch erg onwaarschijnlijk dat ze niet in staat zijn een makkelijk verwisselbare accu te ontwikkelen voor een telefoon die toch waterdicht is.

Het enige dat ontbreekt, is de motivatie om deze technologische uitdaging aan te gaan. Wetgeving zou die motivatie kunnen zijn.
le1337 @thomas_n21 juni 2023 07:58
Apple kennende en hun design normen gaan ze nooit die kant op.
Apple heeft vrijwel bijna nergens een "klepje" eigenlijk...
Tenzij ze geforceerd worden met een wet, maar dan zal er vast wel weer een "loep" zijn om het niet te hoeven doen.
batjes @supersnathan9420 juni 2023 22:17
Wat is er mis met die oude klik systemen voor accu's in laptops? Of een schakelaartje op de accu zelf om contactpunten stroomloos te maken?
Keypunchie
@supersnathan9420 juni 2023 22:22
Eh? Vroeger klikte je accu's gewoon in/uit? https://www.youtube.com/watch?v=62wUaJUh4Ko

30 seconden, zonder gerereedschap. (Dat NVRAM resetten was niet echt nodig.)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 17:10]

Shark.Bait @Keypunchie21 juni 2023 09:24
Klopt, en die apparaten waren dik; want je moet een interne casing hebben om de electroica in het apparaat te beschermen, en rond de accu moet een casing om de accu te beschermen, en dan komt de klep die het geheel afsluit. als die allemaal minimaal 1 mm zijn heb je dus een phone/laptop die minimaal 3mm dikker (er is ook nog de speling tussen accu en binnen casing en buiten klep die ik niet meereken) is dan een phone/laptop waar een ingebouwde accu in zit.
En alles moet dun, dunner, dunst.

[Reactie gewijzigd door Shark.Bait op 23 juli 2024 17:10]

Keypunchie
@Shark.Bait21 juni 2023 09:37
De meest recente Macbooks zijn weer dikker geworden, dus of het "moet"..

Er moeten zeker wat engineering trade-offs worden gemaakt, maar het voordeel is: met de voortschrijdende miniaturisatie zijn er veel mogelijkheden. We gaan echt niet terug naar de dikte van 2008.
sigmundfreund @supersnathan9421 juni 2023 06:48
Je hebt ook niets te zoeken met een spatel of schroevendraaier bij de accu. Er zitten pull-tabs op die je lostrekt waardoor de accu los komt. Iets dat Samsung nu eindelijk ook geleerd heeft op z’n nieuwste modellen, want die waren altijd al sketchy om los te halen. Niets wat aceton niet kan oplossen maar dat heeft niet iedere-diy’er paraat voor zo’n reparatie.
supersnathan94
@sigmundfreund21 juni 2023 12:19
Dat heb je wel, want anders krijg je het apparaat niet eens open en de accu niet los. Er zit namelijk een shield over de connector.
Bas_f @supersnathan9421 juni 2023 09:56
Wat is flourwaterzuur dan? Ik ken het niet.
supersnathan94
@Bas_f21 juni 2023 12:22
“Waterstoffluoride” is een stof die hoogreactief is. Dat houd in dat het heel graag reageert met andere moleculen ook al zijn die redelijk content met hun huidige toestand.

Het RIVM heeft daar ook een mooi rapportje over: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0019.pdf
Bas_f @supersnathan9421 juni 2023 20:57
Bedankt voor de link. Dat het verbranden van een Li-ion accu niet heel gezond is, kon ik mij wel iets bij voorstellen, maar dit maakt het wat meer duidelijk.
jbhc @WhatsappHack21 juni 2023 13:55
Ik reageerde op jou post die je ondertussen gewijzigd hebt maar waar je op zijn minst de indruk wekte dat je bezwaar had tegen het zelf verwisselen van accu's.

Eigenlijk deed ik dus precies dat gene waar je om vraagt O-)
lenwar
@WhatsappHack20 juni 2023 23:29
Kan je daar op uitweiden? Waarom is het te breed? Wat mij betreft moeten we zelfs accucellen van een powerbank kunnen vervangen.
jpsch @lenwar20 juni 2023 23:15
Bij zelf doen heb je waarschijnlijk ook niet meteen de spullen in een paar uur in huis.
lenwar
@jpsch20 juni 2023 23:41
Nee, dat klopt, en afhankelijk van wat er waarom vervangen moet worden is dat niet een heel groot probleem.

Werken met een zwakke accu, een gare speaker een barst in een scherm of een kapotte camera is beter dan drie dagen geen telefoon.
bauke1984 @lenwar21 juni 2023 00:16
Heb hem ingeleverd via afspraak bij de Apple store en drie uur later kon ik hem ophalen... Tsja mijn Iphone 11pro max werkt weer helemaal top en ja het bedrag is erg hoog maar ik doe er al bijna 4 jaar mee. Ik geef hem met gemak weer drie jaar.
theduke1989 @lenwar21 juni 2023 05:08
Ik heb voor mijn vrouw een tijdelijke telefoon gekocht. Wat uiteindelijk onze backup telefoon wordt, mocht onze main telefoon uitvallen.

Een Xiaomi Redmi note 12 gekocht. 145€ nieuw.

Haar Pixel7Pro gaat terug voor RMA, dus tot die tijd heeft ze de note12.
DigitalExorcist @woutersamaey20 juni 2023 21:13
Inderdaad. Tientje of 3 besparen op een toestel van, zeg, €1200 is écht een verkeerde bezuiniging.
SirLenncelot @DigitalExorcist20 juni 2023 22:53
Ligt eraan hoe vaak je het moet repareren
DigitalExorcist @SirLenncelot21 juni 2023 08:13
Een batterij? Eens per 3 jaar misschien...
TweakMac @woutersamaey20 juni 2023 21:53
Ik liet de accu van mijn iPhone 8 bij Appple (Leidseplein) voor 55 euro vervangen. Toen verprutsten ze het en ging ik naar huis met een gloednieuw toestel, in plaats van met alleen een nieuwe accu.
kippie39 @TweakMac20 juni 2023 22:53
Herkenbaar! Ik had destijds een een scheur in mijn scherm, naar de Apple store toe. Bij het demonteren van het scherm, verbogen ze het hele toestel. Terug met een refurbished toestel.
Lord Anubis @TweakMac20 juni 2023 23:08
Klopt en vind dat top. Die service kan je zelf nooit waarmaken.
NielsFL @woutersamaey20 juni 2023 23:56
Zelf doen hoef je natuurlijk niet letterlijk te nemen. Je kunt nu ook makkelijker naar de lokale specialist.

Jouw financiële voordeel wordt dan minder, maar je kunt er dan wel gewoon op wachten i.p.v. dat je je toestel dagen kwijt bent.
gssg @woutersamaey21 juni 2023 09:00
Als je t andersom bekijkt is het verschil met een aftermarket batterij van onbekende kwaliteit en een Apple Original, mèt (denk ik) de juiste gereedschappen en seals, opeens een stuk kleiner. De laatste keer dat ik een iPhone batterij verving was het ~30 eu voor de batterij, paar euro voor een pentawing en paar euro voor een nieuwe waterproof-plakker. Voor die 10 euro extra wist ik het wel.
Robbierut4 @Bumba00720 juni 2023 20:29
Heb eens gezien voor prijzen. Voor een vervanging van het scherm zou het me niet waard zijn in mijn geval (13pro max).
En dat is nou exact de bedoeling.

Tegen alle overheden roepen, we hebben een reparatie optie maar bijna niemand gebruikt het, iedereen komt naar onze winkel toe. Kijk, niemand wil self repair.
BiaggioLuciano @Robbierut420 juni 2023 21:22
Kijk, niemand wil self repair.
Self-self-repair ging sowieso nooit populair worden. Maar voor de telefoon zaak op de hoek is het nu wel makkelijker om te concurreren en reparaties aan te bieden. Dat een deel van de Tweakers het zelf wel gaat proberen is niet het doel van de wet geweest.
DigitalExorcist @Robbierut421 juni 2023 08:16
Self-repair is ook alleen voor de very happy few die weten wat ze doen. Wil ik een toestel dat ik voor, zeg, €1200 heb gekocht zélf repareren terwijl ik dat dus nooit gedaan heb, zonder garantie op succes of wat dan ook, en er eindeloos veel tijd aan besteden om te leren hoe het moet?

Of breng ik 'm liever naar iemand die het voor me kan doen, de juiste tools en kennis heeft, wiens dagtaak het is om dit uit te voeren en het binnen een half uur voor elkaar heeft inclusief garantie op de reparatie en alles, en kan ik ondertussen mijn tijd nuttig besteden met andere dingen die óók gedaan moeten worden?

Ik kies voor het tweede. Lachend.

Het goede aan 'self repair' is dat je de mogelijkheid hébt om iets zelf te doen als het zou moeten. Maar dat is ongeveer hetzelfde als met open-source software: de mogelijkheid óm de source code te kunnen lezen en bewerken. Maar 99,999999% van de mensen die met open source software werken gaan écht niet alle regels code doorspitten bij elke nieuwe release van hun tool. Het is voor de happy few die wéten wat ze doen.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 23 juli 2024 17:10]

nzall @Bumba00720 juni 2023 20:15
Dit is dan ook voor zover ik weet eerder bedoeld voor de echte makers, evenals repair shops. Die kunnen meerdere toestellen doen per keer en halen er de kosten dan beter uit.
NLkaiser @Bumba00721 juni 2023 13:23
Is dit inclusief de huur van de apparaten om de reparatie mee uit te voeren? Want daar vraagt Apple ook wat voor, source https://youtu.be/hhdcbyIoFDU

[Reactie gewijzigd door NLkaiser op 23 juli 2024 17:10]

Vlizzjeffrey @Bumba00721 juni 2023 00:29
338 euro voor enkel het scherm is wel schrikwekkend, ik had natuurlijk niet verwacht dat ze die zouden verkopen voor 50 euro, maar 338 euro??!!
bzzzt
@Vlizzjeffrey21 juni 2023 07:26
Hoge kwaliteit OLED schermpjes zijn nou eenmaal duur. Die ga je niet vinden voor 5 tientjes.
Sinester @bzzzt21 juni 2023 08:36
Denk dat je daar wel eens in kan vergissen

Enige wat ik even zo snel kan vinden is dat het rond de 700 dollar kost om een 65 inch 4K Oled scherm te maken (en dat wordt elk jaar goedkoper door betere technieken)

Ook even snel aan een AI gevraagd :P en die zegt high end zo rond de 50 en 70 dollar voor een oled scherm

Met die info kan ik me niet voorstellen dat een telefoon scherm meer als 100 euro kost om te produceren
bzzzt
@Sinester21 juni 2023 09:05
Het is vrij gangbaar dat verkoopprijs een factor 3 hoger is dan de productiekosten. Je hebt de kosten van de fabriek (afschrijving apparaten), arbeid, transport, transport schade, verpakking, winkelruimte, afschrijving op niet verkochte producten, garantie, ondersteuning, recyclinginname en afvoer van ingeleverde producten.

Ja, je kan bij Ali soms iets dichterbij de productiekosten krijgen (al is dat sinds de nieuwe douanetarieven ook veel minder interessant). Maar dan worden de transportkosten op PostNL afgeschoven, heb je geen enkele ondersteuning en zadel je Apple met de recylingkosten op van spullen die ze niet geleverd hebben. Vind ik eerlijk gezegd wel een beetje asociaal gedrag, zeker als je schermen wil vervangen omdat het zo goed voor het klimaat zou zijn.
lordawesome @bzzzt21 juni 2023 12:44
Toch is het te duur. De Iphone 13 Pro Max is vergelijkbaar met de Galaxy S22 Ultra qua scherm en accu. Hoewel de Samsung een wat grotere batterij heeft en het scherm wat meer resolutie en helderheid heeft: https://www.gsmarena.com/...one1=11089&idPhone2=10596

Bij Samsung kost het scherm en de accu 247 euro: https://samsungselfrepair...g-screen-and-battery.html
Bij Apple moet het scherm en de accu 376 + 99 = 475 euro kosten: https://selfservicerepair.eu/nl-BE/order

Dat is bijna het dubbele.
ronaldmathies @Anomnomnomymous20 juni 2023 20:38
Uhm, dat deden ze altijd al, sterker nog, tot ergens in vorig jaar koste het zelf maar 29,- om een batterij te laten vervangen, nu is het weer voor een reguliere prijs.
jhr27 @ronaldmathies20 juni 2023 22:33
Die €29 gold alleen in 2018 doordat uitlekte dat Apple iPhones met een accu die niet meer over zijn volledige capaciteit beschikte, trager maakte. Daarmee kwam ook de functie om dit in de instellingen uit te zetten. Daarna was de prijs voor de iPhone 6/7/8 €55 en nieuwere toestellen €75 en pas sinds maart kost het €99 (en de SE €79).

Toevallig viel ik steeds buiten de boot om de kans te pakken. Eind 2018 was de accu van mijn iPhone 8 nog ruim 90% en voor maart dit jaar was mijn iPhone 13 mini ook nog bijna 90%. Apple kan reparatie ook weigeren als je accu nog in goede staat is.
ChopperGunnerNL @ronaldmathies20 juni 2023 20:43
Die prijzen zijn afhankelijk van het model. Batterijvervanging van een iPhone X is een stuk goedkoper dan die van een 14 Pro.
Anomnomnomymous @ronaldmathies20 juni 2023 23:03
Nooit geweten; ook voor MacBook 2013?
Ik heb naar zo’n doe-het-zelf set op Google gekeken, maar vond het teveel moeite.
cmegens @Anomnomnomymous21 juni 2023 00:40
De accu van een MacBook vervangen is echt geen moeite. Koop een accu en volg de stappen op ifixit. Dit is tweakers, dan gaan we er wel vanuit dat je in ieder geval een schroevendraaier rond kunt draaien.
Anomnomnomymous @cmegens21 juni 2023 11:23
Yeah, en vervolgens met een chemisch goedje de batterij losweken - die stap vergeet je.
Het omvatte meer dan “pak een schroevendraaier!”.
cmegens @Anomnomnomymous21 juni 2023 13:14
Nou nou. Wat een stap. Ik denk dat je je eens op het forum hier moet gaan verdiepen wat tweakers allemaal doen om PC's te bouwen. Nogmaals, dit is niet Bright, dit is tweakers.

Bovendien: een Macbook uit 2013 bestaat niet. De eerste Retina Macbook is van 2015, de laatste Macbook daarvoor was er tot 2010. Kortom, doordat je niet specifiek bent kan ik niet weten dat jij een van de weinige modellen hebt waarbij je de accu moet losweken. Waarschijnlijk heb je een MacBook Pro uit 2013, maar wie zal het zeggen. Ook hierbij weer: op tweakers zijn we graag specifiek, om zo geen verwarringen te creëren.
Zackito @Anomnomnomymous20 juni 2023 21:23
Al heel lang, en zo gek veel is het nog niet. Goedkoper dan een nieuwe telefoon en kan er weer jaren tegen aan. De updates bij Apple zijn toch vaak niet zo heel groot, dus waarom 2-3 generaties nieuwer kopen?

Mijn ervaring is dat na 3 jaar een batterij vervangen moet worden. Met de telefoon zelf is na drie jaar niks aan de hand mits je er goed mee omgaat.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 23 juli 2024 17:10]

j4ck1nth3b0x 20 juni 2023 20:43
Misschien vreemd van mij gedacht, maar volgens mij is het prima mogelijk om de batterij van praktisch elke Iphoe zelf/ te laten vervangen?
Dat is precies waar Louis Rossman het eergisteren over had op YT, de Europese Unie gaat Apple en andere Smartphone fabrikanten verplichten de batterij vervangbaar te maken i.p.v. vast te lijmen, het oude excuus van veiligheid geldt niet echt gezien we vroeger de batterij zelf konden vervangen, maar als je als fabrikant de batterij heel goed vastlijmt en het omhulsel makkelijk kan penetreren met een pincet, tja dan heb je een probleem met (brand)veiligheid. Het onderwerp van Louis vind je hier:https://www.youtube.com/watch?v=Yn-R39-dtc0
Crp @j4ck1nth3b0x20 juni 2023 21:35
Het “vastlijmen” werd al een lange tijd niet meer gedaan. Ze gebruiken al jaren pulltabs
SebasKolk @Crp21 juni 2023 06:56
Niet alle telefoon merken doen dat. Samsung bijvoorbeeld heeft het pas voor het eerst pulltabs toegevoegd aan de S23 Ultra, daarvoor lijmen ze nog alles
j4ck1nth3b0x @Crp21 juni 2023 11:22
Het “vastlijmen” werd al een lange tijd niet meer gedaan. Ze gebruiken al jaren pulltabs
Pulltabs is de manier van verwijderen, maar dan zit het nog steeds verlijmd/geplakt. En die pulltabs zijn ook niet zaligmakend, want breken vrij snel, en dan moet je met een spatula toch gaan wrikken.
lenwar
@j4ck1nth3b0x20 juni 2023 21:15
Ja, maar goedkoper productieproces waterdichtheidblablabla ;)
de Europese Unie gaat Apple en andere Smartphone fabrikanten verplichten de batterij vervangbaar te maken
Nou, dat is iets te smal. Het gaat gelden voor alle consumentenelektronica. Alle consumentenelektronica moet batterijen krijgen die zonder professioneel gereedschap te vervangen zijn. Om een één of andere reden gaat het hier (bij Tweakers) dan meestal alleen over telefoons/tablets, maar er is natuurlijk gigantisch veel meer dan dat. Denk bijvoorbeeld aan al dat kinderspeelgoed dat je niet normaal kan open maken of zaken als seksspeeltjes, elektrische tandenborstels, enz, enz, enz. Allemaal apparaten die nog helemaal prima zijn wanneer we ze vervangen omdat de accu gaar is geworden.
analog_ @lenwar21 juni 2023 04:21
e-sigaretten ook? of verbieden we de wegwerp stokjes

[Reactie gewijzigd door analog_ op 23 juli 2024 17:10]

TheMaurice 20 juni 2023 20:10
Als de batterij vervangen kan worden en telefoons 4-5 jaar updates krijgen zouden we al een heel stuk verder zijn.
rolow @TheMaurice20 juni 2023 20:24
Misschien vreemd van mij gedacht, maar volgens mij is het prima mogelijk om de batterij van praktisch elke Iphoe zelf/ te laten vervangen? Daarnaast heeft Apple een goede track-record wanneer het gaat om updates. Mijn Iphones hadden altijd zes jaar updates... Lijkt mij opzich best prima.
Crp @rolow20 juni 2023 21:34
Is het ook, maar het repair programma laat daarin ook zien in hoe het (op de juiste manier) gedaan moet worden.
Vyo @rolow20 juni 2023 21:46
Beetje net als met horloges, een batterij vervangen is niet direct het issue. Daarna weer dezelfde stof- en waterbestendigheid afleveren is een stuk meer werk. Weliswaar afhankelijk van het apparaat, maar laten we wel wezen, Apple is hier niet coöperatief in. Dat zijn ze pas nadat ze worden gedwongen, middels rechtszaken of wetgeving.
TheMaurice @rolow20 juni 2023 22:45
Makkelijk kan je dat niet noemen, de batterij van de Galaxy S3 was wél makkelijk te vervangen, bij iPhones is het niet te doen voor een leek die niet zo goed met elektronica overweg kan.
DigitalExorcist @TheMaurice20 juni 2023 21:15
Batterij kan al een tijd makkelijk vervangen worden en updates van 6 of 7 jaar zijn eerder regel dan uitzondering bij Apple..
TheMaurice @DigitalExorcist20 juni 2023 22:44
Makkelijk lijkt me vrij overdreven. Voor de iPhone 14 heb je letterlijk een föhn nodig om de lijm los te maken. Qua updates doen ze het wel best goed opzich, maar de tijd dat ze via updates oudere modellen langzamer maakten is nog vrij recent. Dus ze hebben nog een lange weg te gaan zo te zien.
DigitalExorcist @TheMaurice21 juni 2023 08:12
Dat met die updates die oude toestellen langzamer maakte was na de iPhone 4 al niet meer van toepassing... dat is 10 jaar geleden....
youridv1 @TheMaurice21 juni 2023 09:21
maar de tijd dat ze via updates oudere modellen langzamer maakten is nog vrij recent
Nee, is het niet. De laatste keer was toen Apple de feature introduceerde dat iPhones rekening houden met de slijtage van de accu en de processor inperken om te zorgen dat de telefoon niet uitvalt onder zware belasting. Toen kwam er een kleine ontzettend vocale minoriteit schreeuwen dat dit volstrekt onacceptabel is en dat ze veel liever hebben dat hun telefoon gewoon snel blijft en dan maar uitvalt soms. Nou, dat kun je nu instellen en je hoort er precies niemand over en niemand gebruikt die feature. 99% van de iPhone gebruikers heeft geen flauw benul waar je het over hebt.

En verder post er om de zoveel tijd een of andere tech youtuber wel een benchmark waaruit blijkt dat de ongegronde claim dat de toestellen langzamer zijn gewoon bullshit zijn.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 17:10]

WhatsappHack
@TheMaurice20 juni 2023 21:23
De iPhone 5S krijgt al bijna 10 jaar software updates en de batterij is te vervangen, dus zo ver was Apple een paar jaar geleden al. :P
TheMaurice @WhatsappHack20 juni 2023 22:48
Te vervangen via een winkel inderdaad, maar niet zelf, en dat stond ook precies in de titel op deze pagina. Ook als je een prima ICT'er bent met reparatie ervaring, met een föhn een mobiel losweken om een accu te vervangen doe je niet zo snel.
WhatsappHack
@TheMaurice20 juni 2023 22:59
Ook gewoon zelf te vervangen hoor... En föhnen...? Geen idee waar je het over hebt. :P iPhone openmaken, 2 schroefjes eruit, verbindingskabel losmaken, 2 plakstrips onder de batterij vandaan trekken (lipjes zitten aan de bovenkant) en tadaaaaa - accu is los. Nieuwe plakstrips installeren (tenzij die al op je vervangende accu zitten), nieuwe accu erin, kabeltje vast, schroefjes vast en iPhone weer dichtmaken. Hopsaflops. Dit kan je binnen 10 minuten doen. Bij je eerste keer misschien iets langer omdat je aan het zoeken bent en extra voorzichtig, maar that's OK.

Er komt in het hele proces geen föhn aan te pas en zelfs je buurjongetje zonder relevante tech-ervaring kan het via het volgen van een instructiefilmpje op YouTube.
TheMaurice @WhatsappHack20 juni 2023 23:05
Ligt dan denk aan het model, want de reparatie kost bij Apple al 119 euro, en is vaak zeker niet makkelijk zoals je kunt zien:

https://www.youtube.com/watch?v=g4NOCgBnBRk

Plus, even niet opletten en het scherm is beschadigd.
youridv1 @TheMaurice21 juni 2023 09:25
Ik weet niet waar jij het over denkt te hebben, maar ik heb de batterij van een 5S wel eens vervangen en dat kun je doen zonder enige vorm van ingewikkeld gereedschap. Je hebt een schroevendraaiertje nodig met de juiste punt, zoals met alles, en dat is het dan ook wel. Voor de rest heb je letterlijk niets nodig. Je kunt de iphone gewoon open klikken met behulp van iets duns zoals een aardappel schil mesje oid. De batterij haal je los door aan de lipjes van de lijmstrips te trekken en dat was het dan wel weer. De gemiddelde laptop is ingewikkelder dan die iPhone.

Dan kun je wel een video linken van een compleet andere iPhone dan de 5S, maar dat is niet echt een argument.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 17:10]

Lord Anubis @TheMaurice20 juni 2023 23:11
Dat gebeurt al jaren hoor.
Yzord 20 juni 2023 19:55
Waarom NL er (nog) niet bij zit is mij een raadsel. Wat zou daar de reden van kunnen zijn elke keer? Onze taal? Zijn we te min?
WhiteDog @Yzord20 juni 2023 19:57
Oui
cyclone @Yzord20 juni 2023 19:58
Onze taal? Zijn we te min?
Vierde alinea uit het artikel :
Apple Self Service Repair is onder meer beschikbaar in België

Mmm welke talen spreken ze in België ookalweer ? Frans .. Duits en .. mmm 8)7

[Reactie gewijzigd door cyclone op 23 juli 2024 17:10]

Kyuuni @cyclone20 juni 2023 20:23
Vlaams!
lenwar
@Kyuuni20 juni 2023 21:07
Vlaams is geen taal. Het is een Nedersaksische taalvariëteit of 'tussentaal' (ik heb het ook niet bedacht ;) )
Vliegenier04 @Yzord20 juni 2023 19:58
Ik zou eerder denken of er een prominente figuur zoals (Louis Rossmann in de US) is in NL die voor R2R (Right to Repair) vecht? Ik houd me er al een tijdje minder mee bezig, maar lijkt me een reden voor Apple om een land te "boycotten".
jbhc @DigitalExorcist20 juni 2023 21:24
Dit lijkt wel een nieuwe trend. Youtubers afzeiken omdat ze geld verdienen met YouTube.
Lord Anubis @jbhc20 juni 2023 23:02
Lulkoek.
Zelf ben ik van twee YT ers een patreon.
Maar je moet eens weten hoeveel de boel belazeren, dus geen mode verschijnsel maar noodzaak om zulke oplichters aan de kaak te stellen.
jbhc @Lord Anubis20 juni 2023 23:11
Nu is het behalve iemand die alleen geeft om de reclame inkomsten van zijn youtube kanaal ook al een oplichter?

Volgens mij is het iemand die al jaren bezig is om aan te kaarten dat fabrikanten extreem druk zijn met het onmogelijk maken van reparaties.

Dat hij ondertussen behoorlijk zuur is komt op mij over als het gevolg van een strijd welke zeker in de U S of A niet te winnen lijkt.
jbhc @DigitalExorcist21 juni 2023 12:57
Ik denk dat zijn core buisiness van origine het repareren van laptops is. Dat was vroeger ook waar zijn kanaal voornamelijk over ging.

Naarmate de tijd verstrijkt wordt het echter steeds lastiger om onderdelen te krijgen. Zelfs simpele spanningsregelaars kun je niet kopen omdat bijvoorbeeld apple fabrikanten verbied om die los te verkopen. Dat is dus waar hij vervolgens veel over spreekt op zijn kanaal.

Dat hij vervolgens "uitgroeit" tot iemand die "de right to repair" omarmt lijkt mij vrij logisch.

Hem nu weg zetten als iemand die voornamelijk bezig is met de reclame inkomsten slaat kant nog wal en is in mijn ogen dan ook onterecht.
DigitalExorcist @jbhc21 juni 2023 15:50
Amazon is ooit begonnen met het verkopen van boeken en dus om mensen aan het lezen te krijgen, en Facebook is ooit begonnen als middel om studenten met elkaar in contact te brengen op een toegankelijke manier…..

Het gaat er niet om wat de aanleiding is, maar wat het resultaat is. Als Rossman ooit zou zeggen dat bijv. Apple het juiste doet zakt z’n verdienmodel in.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 23 juli 2024 17:10]

jbhc @DigitalExorcist21 juni 2023 16:26
Zijn primaire verdienmodel is het l, op component niveau, repareren van hardware. Dat is iets wat apple simpelweg niet doet.

Glas cola over je laptop?
Apple gaat hem echt niet voor je repareren. Rosman wel.

Je stelling is dus simpelweg onjuist. Als apple er gewoon voor zou zorgen of op zijn minst niet zou blokkeren dat componenten beschikbaar zijn zou Rosman zich weer primair kunnen focussen op het repareren van hardware en daar weer (imho zeer informatieve) filmpjes van maken.
Quickdeal 20 juni 2023 20:06
haha Apple... Komt vaak met mosterd na de maaltijd. Hopelijk wordt dit project gelijk door getrokken voor alle aankomende hardware. Leuk voor de handige Harry's onder ons.
Lord Anubis @Quickdeal20 juni 2023 23:10
Ja en als het fout gaat is het een rot apparaat van Apple.
Quickdeal @Lord Anubis21 juni 2023 02:23
Ik snap heel goed wat je bedoelt. Alleen los van de bijkomende risico`s is het toch een stap in de goede richting. Verder zou het misschien handig zijn dat ze bij aanbieden van dit soort zaken erbij mogen vermelden, dat alle handelingen en mogelijke schade toegebrachte aan het apparaat onder eigen risico valt van de gebruiker.
RRRobert @Lord Anubis21 juni 2023 07:51
Ja en als het fout gaat is het een rot apparaat van Apple.
In zekere zin is dat ook nog steeds zo. Dat je nu iets zelf mag repareren, betekent niet ook dat het een makkelijke klus is. Daar valt op het gebied van repareerbaarheid nog een hoop winst te pakken.

Als je kijkt naar de eerste generaties smartphones, daar was het wisselen van een accu kinderlijk eenvoudig, soms zelfs noodzakelijk om bijvoorbeeld een simkaart te installeren. Anno nu begint het al met speciale schroevendraaiers en andere tools.

Los van het feit dat je van een telefoon van 1000-1500 euro wel het een en ander aan robuustheid mag verwachten. Voor die 400 euro wat bij Apple voor een scherm in rekening wordt gebracht koop ik een prima telefoon, een die ook drie jaar probleemloos z'n ding doet. En dan hou ik meestal nog wat geld over ook.
DigitalExorcist @RRRobert21 juni 2023 08:20
Je zou ook verwachten dat iemand met een foon van €1500 voorzichtig genoeg ermee omgaat zodat ie nooit stuk gaat. Net als met een Ferrari van €300.000 .... ja je kunt ook een Fiat Panda uit 1995 kopen en van A naar B rijden, maar een Ferrari die 3 ton kost is óók niet onverwoestbaar. En daar crashen er nogal eens wat van, aangezien men niet weet hoe ze ermee om moeten gaan.
C64Boy 20 juni 2023 20:55
Tja. de repareerbaarheid op zich wordt hierdoor niet per se beter. Zo lang alles helemaal vastgelijmd is en met speciale schroefjes vastzit is het vooral voor de bühne. Blijft lastig en ook afhankelijk van overheden en wat de consument wil. We zijn gewend aan goedkoop en vaak wisselen. Duurzamer betekent duurder en langer gebruiken. Veel consumenten willen dat niet: ze willen elk jaar een nieuwe telefoon.....
Sanghelios 21 juni 2023 08:51
Proficiat zeg, zelf je toestel mogen repareren...
Wanneer gaat men nu eens begrijpen dat als je iets koopt je het BEZIT en het dus een basisrecht is om dit zelf te kunnen repareren :)

En als ze het al "toestaan" vragen ze zodanig hoge prijzen dat het de moeite niet is om er zelf aan te beginnen.

En wat valt onder "zelf te repareren".
Het enige toestel wat hier op een deftige manier aan voldoet is de Fairphone aangezien je voor al de rest nog best wel een specialist moet zijn.
De gemiddelde mens gaat er echt niet aan beginnen.
dirk 1964 @Sanghelios21 juni 2023 13:02
Ga dat die bepaalde importeurs van hifi apparatuur eens uitleggen. Ze willen geen onderdelen aan derden leveren en reparatie voor veel geld in eigen beheer willen houden. In een aantal gevallen bood een buitenlandse importeur uitkomst en werd het betreffende onderdeel zonder problemen opgestuurd.
fallen2109 21 juni 2023 09:12
F*g ripoff
Wim Cossement 21 juni 2023 23:57
Hoor je dat?
Apple is danig genereus dat ze je eigen spul laten repareren. Mijn eigen iSpul, asjemenouw... 8)7
Samen bouwen aan een betere wereld!

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