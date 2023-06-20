Apple laat gebruikers iPhone 14 en M2-laptops zelf repareren

Als je het zo platslaat heb je gelijk. Maar... vanaf volgens mij (verbeter me vooral als ik er een generatie naast zit) de iPhone 8 reeks is het door de IP-rating van de iPhones een stuk moeilijker geworden om zelf te repareren. En dat niet alleen: je hebt het niet alleen over de batterij, maar dus ook over de rubber afdichting die rondom zit tussen het scherm en het frame.
Als je bij Apple €99 betaalt, krijg je:
- een nieuwe accu
- een nieuwe rubberen afdichting
- garantie op het resultaat
- garantie op de reparatie en de accu zelf (6 maanden)
- snelle service, met maken van afspraak kan je op het afgesproken tijdstip aankomen en ben je na ±1,5 uur weer weg
Als je het zelf doet betaal je dus € 53,95 en krijg je:
- een nieuwe accu
- garantie op de accu zelf (6 maanden)
Optioneel kan je de rubberen afdichting erbij bestellen, Apple noemt deze "schermplakstrips". En hier zegt Apple het volgende over in de handleiding:
De beeldschermpers geeft de juiste hoeveelheid druk om een nieuwe plakstrip te plaatsen tijdens installatie van het beeldscherm. De beeldschermpers wordt gebruikt met een reparatiehouder en persplaat voor de schermplakstrip, ontworpen voor de specifieke afmetingen van het apparaat.
De rest moet je zelf verzorgen. En ik kan je zeggen uit ervaring: tenzij de IP-rating je niks waard is en een voelbaar randje tussen scherm en behuizing (minder dan 1mm) waar al het vuil in gaat zitten je ook niet deert, is er dus een flink verschil tussen zelf doen en het Apple of een andere reparateur laten uitvoeren die de middelen ervoor heeft.
Want met name die rubberen afdichting is een drama om nauwkeurig op z'n plek te krijgen. Het is ook niet voor niks dat ze er gelijk 2 leveren. Denk maar eens na: wanneer levert Apple nou ooit iets extra?
Kijk, ik wil niet Apple blind verdedigen hoor en als je het hebt over een 6 jaar oud toestel wat (bijna) einde iOS support is en alleen door je kind gebruikt wordt, ga vooral zonder rubberen afdichting te gebruiken zelf de reparatie uitvoeren, of het nu om een scherm of accu gaat. Maar koop het dan ook gewoon bij iFixit ipv bij Apple zelf om nog meer te besparen. Dan is het namelijk puur levensduur verlengend voor 1-2 jaar meestal.
Maar als het een wat nieuwer toestel is en je hebt geen AppleCare gekozen, maar wel toe aan een nieuwe batterij (wat soms na 2 jaar kan gebeuren) of een nieuw scherm, dan zou ik toch echt het geld neertellen en hem bij Apple laten repareren. Dan heb je tenminste de garantie dat je je toestel als nieuw terugkrijgt, alles goed gaat, en je de IP-rating behoudt. Wat ook zeker als je na een paar jaar je toestel weer doorschuift of doorverkoopt wel zo z'n waarde heeft.
Ik heb al eens iemand via Marktplaats bezocht om ter plekke een iPhone te bekijken voor mijn kinderen, maar die bleek dus ook zelf gerepareerd, scherm was duidelijk mindere kwaliteit en de rubberen afdichting ontbrak. Wou niet zakken in prijs, dus heb het erbij gelaten.