Gerucht: Apple stopt met reageren op klanten via social media

Apple zou stoppen met reageren op klanten via onder meer X, voorheen Twitter, en YouTube. Dat claimt MacRumors op basis van eigen bronnen. Honderden medewerkers krijgen een andere baan of moeten weg.

Apple reageert nu onder meer via X en YouTube, maar ook op het eigen forum. Dat gaat stoppen per oktober, claimt MacRumors. De site heeft vaak goede bronnen binnen Apple. In plaats van menselijke antwoorden komen er geautomatiseerde antwoorden met tips en manieren om in contact te komen met Apple.

Mensen die werken voor Apple om die antwoorden te geven, kunnen binnen het bedrijf aan de slag op de telefonische klantenservice. Als ze dat niet willen, krijgen ze het advies om buiten Apple een baan te zoeken, claimt de site. De transitie moet in november klaar zijn. Apple heeft nog niet gereageerd op het bericht.