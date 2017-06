Door Bauke Schievink, zaterdag 10 juni 2017 08:05, 3 reacties • Feedback

Apple heeft een eerste versie van Business Chat vrijgegeven, waarmee het voor consumenten mogelijk is om te communiceren met bedrijven en organisaties. Klanten kunnen met bedrijven praten via de bestaande iMessage-applicatie.

Vooralsnog is Business Chat alleen beschikbaar binnen een ontwikkelaarspreview van iOS 11, die eerder tijdens de WWDC-conferentie werd aangekondigd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich op de website van Apple aanmelden om de dienst uit te proberen, maar voor klanten is de chatmogelijkheid nog niet beschikbaar. Dat gebeurt waarschijnlijk dit najaar, als de definitieve versie van iOS 11 wordt uitgebracht.

Het communiceren werkt via het iMessage-platform van Apple, terwijl bedrijven hun dienstverlening kunnen integreren met bestaande zakelijke softwareplatforms zoals Salesforce. Ook is het mogelijk voor klanten om gebruik te maken van Siri, of om via Business Chat betalingen uit te voeren. Voor dat laatste moet overigens wel gebruikgemaakt worden van Apple Pay; andere betaalmethoden worden niet ondersteund. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld integratie met de agenda van de gebruiker, om zo direct afspraken te kunnen maken voor een gesprek.

De dienst lijkt vergelijkbaar met Facebook Messenger. Deze dienst bevat ook een zakelijke functie waarvoor bedrijven zich kunnen aanmelden, waardoor zij een deel van hun klantenservice via de Messenger-dienst kunnen laten lopen.