Bellen naar klantenservice kost vanaf dit weekend geen extra geld meer

Nederlandse bedrijven mogen vanaf dit weekend geen extra kosten meer rekenen voor het bellen van de klantenservice. Dat heeft het kabinet bepaald. Het afschaffen van de extra kosten is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof.

De provider mag alleen nog het 'verkeerstarief' rekenen, een gebruikelijk tarief voor bellen naar een vast nummer, zo zegt toezichthouder ACM. De regels zijn zaterdag ingegaan. Als bedrijven vanaf nu toch nog geld rekenen voor de klantenservice, zijn zij in overtreding. Het gaat daarbij uitsluitend om klantenservices die gebeld worden door klanten met wie het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten. Voor overige 090x-diensten waarbij geen sprake is van een overeenkomst tussen de beller en het bedrijf, blijven de geldende regels van kracht.

Het kabinet kondigde de maatregel in maart aan. Dat gebeurde naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof. Die heeft begin maart in een uitspraak bepaald dat gesprekken naar een klantenservice niet duurder mogen zijn dan gesprekken naar een gewoon nummer. Het Europese Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een Duitse zaak.

Volgens het Hof ontstaat er een onwenselijke situatie als klantenservices hogere tarieven in rekening mogen brengen dan het tarief voor een gewone oproep. Als handelaren dat recht zouden hebben, zou dat consumenten ervan weerhouden naar de klantenservice te bellen om informatie over de overeenkomst te krijgen. Ook zou het klanten ervan weerhouden hun rechten op het gebied van garantie of herroeping te gebruiken.