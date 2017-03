Door Joris Jansen, donderdag 23 maart 2017 16:56, 50 reacties • Feedback

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij klantenservices bij wet zal verbieden om bellers meer kosten in rekening te brengen dan het normale tarief dat voor een gewone oproep naar een vast of mobiel nummer wordt gerekend.

Volgens de minister maakt een recente uitspraak van het Europese Hof duidelijk dat geen enkel aanvullend informatietarief naast de gebruikelijke belkosten is toegestaan. Het gaat daarbij uitsluitend om klantenservices die gebeld worden door klanten waarmee het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten. De Nederlandse wet zal worden aangepast op basis van deze uitspraak van het Europese Hof, zo heeft de minister laten weten. De internetconsultatie voor de wetswijziging is donderdag geopend. De wetswijziging moet op 1 juli zijn doorgevoerd.

Voor overige 090x-diensten waarbij geen sprake is van een overeenkomst tussen de beller en het bedrijf, blijven de geldende regels van kracht. Voor deze diensten geldt geen wettelijk verplicht maximum, behalve een door de exploitant zelf gekozen maximumbedrag.

Het Europese Hof heeft begin maart in een uitspraak bepaald dat gesprekken naar een klantenservice niet duurder mogen zijn dan gesprekken naar een gewoon nummer. Het Europese Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een Duitse zaak. Daarin ging het om een bedrijf dat bepaalde tarieven hanteerde voor gesprekken naar zijn niet-geografische 0180-nummer, namelijk 14 cent per minuut vanaf een vaste aansluiting en 42 cent per minuut vanaf een mobiel nummer. Deze tarieven waren hoger dan dat van een gesprek naar een gewoon nummer. Een Duitse rechter wilde in die context van de Europese rechter weten hoe het begrip 'basistarief' uit de Europese regelgeving moet worden uitgelegd.

Volgens het Hof ontstaat er een onwenselijke situatie als klantenservices hogere tarieven in rekening mogen brengen dan het tarief voor een gewone oproep. Indien handelaren het recht zouden hebben om hogere tarieven in rekening te brengen dan het tarief voor een gewone oproep, zou dit consumenten ervan weerhouden om naar de klantenservice te bellen teneinde informatie over de overeenkomst te krijgen. Ook zou het klanten ervan weerhouden om hun rechten op het gebied van garantie of herroeping te kunnen gebruiken.