donderdag 23 maart 2017

Bethesda heeft zijn virtuele kaartspel The Elder Scrolls: Legends uitgebracht op de iPad. Eerder deze maand verscheen de free-to-play-game op de pc en later dit jaar volgen versies voor iOS- en Android-smartphones.

Om de iPad-versie te spelen is minimaal een iPad 4 nodig en iOS 10 of nieuwer. The Elder Scrolls: Legends is gratis te downloaden uit de iTunes App Store en neemt 1,2GB aan ruimte in beslag. Voortgang in het spel wordt bewaard in het Bethesda.net-account van de speler, waardoor spelers de game op verschillende apparaten kunnen spelen.

In april komt de game uit voor Android-tablets, maar een datum noemt Bethesda nog niet. In mei zal het spel naar macOS komen en aan het begin van de zomer moeten er versies voor iOS- en Android-smartphones uitkomen. De pc-versie van The Elder Scrolls: Legends is sinds 9 maart beschikbaar.

Op 5 april krijgt de game een update met de titel The Fall of the Dark Brotherhood. Deze voegt verschillende nieuwe verhaalmissies en veertig nieuwe kaarten toe, waaronder drie Legendary-kaarten. Het free-to-play-kaartspel is gebaseerd op de games uit de Elder Scrolls-serie. Het kaartspel bevat een singleplayercampagne en het is mogelijk om het tegen andere spelers of de computer op te nemen in losse potjes.