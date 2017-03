Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 15:51, 16 reacties • Feedback

De Nederlandse ontwikkelaar Chainfire claimt, korte tijd na de release van de eerste Developer Preview, een methode te hebben om root-toegang te krijgen op Android O. Met root-toegang kunnen gebruikers apps gebruiken die meer meer rechten vereisen.

Chainfire, al jaren een van de bekendste ontwikkelaars van Android-tools, zegt dat hij 'basic root' heeft op de eerste release van Android O. Er zijn nog wel enkele issues om te verhelpen, maar de ontwikkelaar zegt niet welke problemen dat zijn.

Root-toegang maakt het draaien van allerlei apps en tweaks mogelijk op Android-telefoons. Zo is het mogelijk om backups te maken via tools als Titanium Backup en kunnen apps zoals automatiseringstool Tasker meer taken uitvoeren met root-toegang. Chainfire is de ontwikkelaar van SuperSU, een van de bekendste apps voor het beheren van root-toegang op Android-apparaten.

Google bracht de eerste Developer Preview van Android O dinsdag uit. Er volgen nog enkele testversies voor ontwikkelaars en de zoekgigant komt ook met een beta voor gebruikers. De uiteindelijke release moet in de zomer volgen. Dat gebeurde vorig jaar met Android 7.0 Nougat in augustus. De testversie van Android O draait op de Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P en Nexus 5X.