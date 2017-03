Door Arnoud Wokke, woensdag 22 maart 2017 12:00, 9 reacties • Feedback

Het begint een patroon te worden. De eerste telefoons van bijvoorbeeld Samsung, OnePlus en HTC krijgen langzaamaan updates naar de nieuwe Android-versie en vervolgens zet Google ineens een preview online van de volgende versie van zijn mobiele besturingssysteem. Het is alsof iedereen altijd achter de feiten aanhobbelt.

De changelog kan deze keer ook bekend aanvoelen. In deze nieuwe versie van Android gaat het vooral om de weergave van notificaties en verlengen van de accuduur. De implementatie is natuurlijk elk jaar anders, maar de speerpunten lijken al een paar jaar dezelfde.

Toch is er ook voldoende om enthousiast van te worden. Wie een recente Google-telefoon heeft, zoals een Nexus of een Pixel, kan gelijk aan de slag met de nieuwe Android-versie als Developer Preview of kan even wachten tot de preview voor reguliere gebruikers online komt. Bovendien zijn de verbeteringen welkom en bleken ze vorige keer inderdaad een verschil te maken in de dagelijkse praktijk.

Verder is er meer dan de speerpunten notificaties en accuduur. Onder de motorkap sleutelt Google nog veel meer aan zijn mobiele besturingssysteem. Tweakers flashte de Developer Preview natuurlijk zo snel mogelijk op een Nexus 5X om gelijk de nieuwe wijzigingen uit te proberen. Als je zelf aan de slag wilt met Android O, kun je de testversie uitproberen in een emulator of op een apparaat: de Nexus 5X, 6P, Pixel, Pixel XL en Pixel C zijn compatibel. Google raadt met klem af om de preview op een apparaat te zetten dat je dagelijks gebruikt: daarvoor is de build volgens de zoekgigant niet stabiel genoeg.