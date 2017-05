Door Olaf van Miltenburg, woensdag 17 mei 2017 20:59, 20 reacties • Feedback

Google heeft woensdag de publieke bta van Android O vrijgegeven. Het bedrijf demonstreerde enkele nieuwe eigenschappen van het OS, zoals de mogelijkheid om notificaties van apps te tonen door het icoontje voor de app ingedrukt te houden.

Google verdeelt de nieuwe functies onder in de categorieën Fluid Experiences en Vitals. Fluid Experiences moeten de gebruikerservaring verbeteren. Een voorbeeld hiervan bij Android O is de introductie van Notification Dots. Kleine puntjes in het icoon van apps geven aan dat er een notificatie bij die app is. Deze is vanuit het notificatiescherm te tonen of op te roepen door het icoontje ingedrukt te houden.

Google demonstreerde tijdens de I/O-bijeenkomst ook picture-in-picture. Gebruikers kunnen een videovenster openhouden en tegelijk met andere bezigheden verdergaan. Daarnaast toonde het bedrijf Autofill in apps: vanaf O werkt dat niet alleen meer in Chrome maar kan dat in alle apps gebruikt worden. Het OS krijgt verder de optie voor het slim selecteren van tekst: de software herkent bijvoorbeeld adressen en selecteert deze automatisch.

Onder de Vitals-categorie valt bijvoorbeeld Google Play Protect, dat de beveiliging meer zichtbaar maakt, onder andere door te tonen dat apps gescand zijn. Verder heeft Google niet alleen de accuduur verbeterd bij 'O', maar ook de opstarttijd: de Pixel zou twee keer zo snel opstarten. Google brengt later dit jaar TensionFlowLite naar Android-smartphones. Functies die berusten op machine learning kunnen daarvoor de hardware van de smartphone inzetten, waar die nu nog moeten inhaken op de servers van Google. Ook komt de programmeertaal Kotlin van JetBrains naar het besturingssysteem.

Google maakte al eerder functies van Android O bekend. Een van de eigenschappen is de komst van notificatiekanalen. Dit zijn verzamelingen van notificaties van een bepaalde categorie. Gebruikers kunnen onder andere instellen of een categorie geluid moet maken, op het lockscherm getoond moet worden, tijdelijk moeten snoozen, enzovoorts.

Verder brengt het OS ondersteuning voor meerdere schermen, betere omgang met toetsenborden, ondersteuning voor kleurprofielen, ondersteuning voor Sony's ldac- en Qualcomms aptX- en aptX-HD bluetoothaudiocodecs en ondersteuning voor dynamische icoonvormen.

Belangrijk is verder de komst van Project Treble. Google maakt het voor smartphonefabrikanten makkelijker om toestellen te updaten naar een nieuwe Android-versie door de 'vendor implementation' los te trekken van het Android OS Framework. Dit moet voor snellere updates zorgen, iets waar Android al jaren voor onder vuur ligt.

Google maakt de publieke bèta, oftewel de tweede developer preview, van Android O per direct beschikbaar voor de Nexus 5X, 6P , Pixel, Pixel XL, en Pixel C. De release zou ergens in het derde kwartaal moeten plaatsvinden. Nougat kwam vorig jaar medio augustus uit.