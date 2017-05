Door Julian Huijbregts, donderdag 18 mei 2017 07:37, 3 reacties • Feedback

Twitter heeft als onderdeel van zijn nieuwe privacybeleid een pagina toegevoegd waarop gebruikers kunnen zien welke informatie de dienst deelt met adverteerders. Gebruikers kunnen ook een lijst opvragen van adverteerders en gepersonaliseerde advertenties uitschakelen.

Gebruikers van Twitter krijgen een melding te zien over het nieuwe beleid en in een blog geeft de dienst meer informatie. Aan de privacyinstellingen van de dienst is een nieuw Personalization and Data-onderdeel toegevoegd, waar gebruikers aan kunnen geven of zijn gepersonaliseerde advertenties willen ontvangen of niet.

Op de Your Twitter data-pagina kunnen gebruikers zien op welke informatie gepersonaliseerde advertenties zijn gebaseerd. Het gaat om een lijst met interesses, die is samengesteld aan de hand van het profiel en de activiteit van de gebruikers. Het is mogelijk om interesses uit de lijst te verwijderen.

Gebruikers kunnen hier ook een lijst opvragen met alle adverteerders die de informatie hebben. Twitter stuurt die lijst op verzoek in een e-mail en de lijst bestaat uit een opsomming van de Twitter-accounts van de betreffende adverteerders.

Twitter wijzigt zijn privacybeleid onder andere omdat het met nieuwe advertentiepartners samenwerkt voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties. Gebruikers moeten daar wel eerst toestemming voor geven via de nieuwe pagina.