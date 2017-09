Twitter gaat in mobiele app populaire verhalen tonen die mensen delen

Twitter heeft een nieuwe functionaliteit voor de Android- en iOS-app geļntroduceerd, waarmee gebruikers artikelen krijgen te zien die populair zijn bij andere gebruikers die worden gevolgd.

De verhalen worden zichtbaar in een lijst als een soort nieuwsfeed, inclusief links naar de artikelen waar andere gebruikers over hebben getweet. Als zo'n link wordt geopend, zal het artikel zichtbaar worden in een browser binnen de Twitter-app. De nieuwe functionaliteit komt beschikbaar via een nieuw tabblad met een eigen icoon.

Twitter heeft tegenover BuzzFeed bevestigd dat deze nieuwe functionaliteit wereldwijd beschikbaar is voor zowel Android als iOS. Het kan echter zijn dat de toevoeging van de nieuwsfeed nog niet bij alle gebruikers is doorgevoerd.

In juli introduceerde Twitter een bèta van een nieuwe abonnementsdienst voor promoted tweets, een verdienmodel waarbij klanten voor een vast bedrag per maand kunnen adverteren met hun Twitter-berichten. Eind mei kwam Twitter met een andere nieuwe functionaliteit, namelijk de mogelijkheid om via een filter Direct Messages van onbekenden te blokkeren.