Elektrisch aangedreven bus haalt afstand van 1772km op een acculading

Een door elektromotoren aangedreven bus van het bedrijf Proterra heeft op een testbaan een afstand van 1772 kilometer afgelegd op een enkele acculading. Volgens het bedrijf is dit een wereldrecord voor de grootste afgelegde afstand door een elektrisch aangedreven voertuig.

De Catalyst E2 haalde deze afstand op basis van energiecapaciteit van 660kWh. De accucapaciteit van de bus is hiermee ongeveer negen keer zo groot als die van een Tesla Model S. Daarbij legde de bus de recordafstand af op een testcircuit, zonder dat er passagiers in de bus zaten en zonder ook maar een keer te stoppen.

Het bedrijf is hoopvol over de kansen voor het introduceren van een elektrische bus op de markt, omdat de operationele kosten per kilometer bij de Catalyste E2 relatief laag zouden zijn in vergelijking met conventionele bussen met verbrandingsmotoren. Volgens de directeur van Proterra is de transportmarkt de eerste in de transportsector die op termijn volledig zal overstappen op elektrische voertuigen.

Het vorige afstandsrecord van een elektrisch voertuig stond op naam van een Duits elektrische auto. Dit was een speciale, experimentele, zeer lichte eenzitter. Een Tesla Model S reed in mei nog een afstand van 1078km op een acculading, al werden er speciale banden met een lagere weerstand gebruikt en mocht de airconditioning niet aan. In 2015 haalde een Tesla Model S nog een afstand 728km.

In april claimde het bedrijf nanoFlowcell met zijn Quantino-auto 1400 kilometer te hebben afgelegd op basis van een enkele lading van zijn flowcell-accu. Daarvan zouden 1000 kilometers op de openbare weg in Zwitserland afgelegd zijn.