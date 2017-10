Belgische fabrikant Van Hool werkt aan elektrische bussen voor Amerikaanse markt

De Belgische fabrikant Van Hool heeft bekendgemaakt aan elektrische bussen voor de Amerikaanse markt te werken. Deze ontwikkelt het bedrijf samen met het Amerikaanse Proterra. Het eerste type moet in 2019 op de markt komen.

Volgens Van Hool heeft dit type de aanduiding CX45E en beschikt het over een bereik van ongeveer 300km. De voertuigen zullen ingezet worden voor korteafstandsvervoer of woon-werkverkeer. De productie van de nieuwe bussen vindt plaats in de Macedonische hoofdstad Skopje, in dezelfde fabriek waar onder meer de huidige CX45-dieselmodellen worden gebouwd.

Daarnaast komt Van Hool met een korter coachmodel met de benaming CX35E, dat op een later tijdstip beschikbaar moet komen. Het Belgische bedrijf stelt dat het inmiddels al ongeveer 10.000 bussen in de VS heeft rijden, waaronder pendeldiensten voor medewerkers van bedrijven.

Bij de samenwerking met Proterra maakt van Hool gebruik van de E2-accutechniek van het Amerikaanse bedrijf. Dat behaalde in september een record door met een Catalyst E2-bus een afstand van 1101,2 mijl af te leggen, omgerekend ongeveer 1772km. De bus beschikte over een accu met een capaciteit van 660kWh.

Van Hool CX45, de dieselversie