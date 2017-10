'Sleepwet'-referendum behaalt vereiste 300.000 handtekeningen

De studenten achter het 'Sleepwet'-referendum, dat gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zeggen dat ze 300.000 handtekeningen hebben opgehaald. Daarmee lijkt het aantal bereikt dat voor een raadgevend referendum is vereist.

Op de website van het initiatief is te zien dat de teller inmiddels aangeeft dat meer dan 300.000 handtekeningen binnen zijn. De deadline voor het behalen van de drempel lag op 16 oktober. Volgens de procedure moet de Kiesraad nog wel de ingezamelde handtekeningen controleren. In de eerste fase, waarbij 10.000 handtekeningen nodig waren, werden de handtekeningen door middel van een steekproef gecontroleerd. Volgens de Kiesraad was bij het Oekraïne-referendum ongeveer negentig procent van de gezette handtekeningen daadwerkelijk geldig.

De Kiesraad sprak zich onlangs ook uit over een mogelijke datum voor het referendum. De organisatie zei tegen NRC ervan uit te gaan dat het tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zal plaatsvinden. Het initiatief wist in de afgelopen week veel steun te verzamelen. Zo stond de teller afgelopen woensdag nog op iets meer dan 200.000 handtekeningen. Toen was er al een snelle stijging te zien, nadat het tv-programma Zondag met Lubach aandacht besteedde aan het onderwerp. Dit betekent dat de laatste 100.000 ondertekeningen in minder dan een week zijn binnengekomen.

Het initiatief is opgezet door vijf Amsterdamse studenten. Zij maken zich zorgen over de privacyinbreuken die de nieuwe Nederlandse Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogelijk maakt. Hun zorgen worden gedeeld door organisaties als Amnesty, Privacy First en Bits of Freedom. In juli stapte een coalitie van onder andere burgerrechtenorganisaties en journalisten al naar de rechter in een poging om de wet tegen te gaan.

De wet, ook wel de 'aftapwet' genoemd, werd op 11 juli door de Eerste Kamer aangenomen. Daaraan ging een lange behandeling vooraf. De regeling breidt de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten uit, zodat zij bijvoorbeeld ongericht mogen tappen op de kabel. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt ondanks het referendum van kracht, omdat een spoedeisend belang in de weg kan staan aan de opschortende werking van een referendum. Dat gold al voor de delen van de wet die nu al van kracht zijn.