Referendum sleepwet gaat plaatsvinden, waarschijnlijk op 21 maart 2018 - update

De Kiesraad heeft bekendgemaakt dat er voldoende geldige handtekeningen zijn ontvangen om een raadgevend referendum te organiseren over de invoering van de 'sleepwet'. De Kiesraad zegt dat het referendum waarschijnlijk op 21 maart zal plaatsvinden.

De genoemde datum is de dag waarop ook de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Formeel moet de datum nog worden vastgesteld door een referendumcommissie die wordt ingesteld. De Kiesraad gaf eerder al aan dat het altijd het uitgangspunt is dat referenda gecombineerd worden met 'gewone' verkiezingen.

Via een livestream maakte de Kiesraad bekend dat er in totaal 417.453 handtekeningen zijn ontvangen. Daarvan waren er 417.135 ingediend op een geldige manier. Op basis van een steekproef is vervolgens gekeken of deze inzendingen inhoudelijk ook correct waren. Daaruit bleek dat dit in 92,09 procent het geval was. Het aantal geldige handtekeningen komt daarmee op 384.126, veel meer dan de 300.000 handtekeningen die nodig zijn om tot een raadgevend referendum over te gaan.

De wet, ook wel de 'aftapwet' genoemd, werd op 11 juli door de Eerste Kamer aangenomen. Daaraan ging een lange behandeling vooraf. De regeling breidt de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten uit, zodat zij bijvoorbeeld ongericht mogen tappen op de kabel.

De nieuwe wet zou op 1 januari 2018 ingaan, maar waarschijnlijk wordt dat uitgesteld tot 1 mei, omdat het langer duurt om de leden van de toetsingscommissie te installeren. Dat betekent ook dat de wet niet ingaat voordat het raadgevend referendum heeft plaatsgevonden.

Update, 12:34 uur: Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het kabinet de uitslag van het referendum in overweging zal nemen, conform de bepalingen van de Wet raadgevend referendum. Daarbij zegt ze dat het kabinet dit zorgvuldig zal doen. Tevens heeft de minister in de brief gezegd dat de invoering van de wet wordt uitgesteld, omdat de benoemingsprocedure voor het benoemen van drie leden van de toezichtscommissie, meer tijd kost. Dit komt onder meer omdat er daarbij een veiligheidsonderzoek 'van de zwaarste categorie' nodig is, en een grondige inwerkperiode. Ollongren zegt dat een inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2018 haalbaar lijkt.