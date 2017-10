Sybrand Buma stelt dat overheid referendumuitslag 'sleepwet' zal negeren

Volgens CDA-leider Sybrand Buma gaat de zogenaamde sleepwet, ofwel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, hoe dan ook door, ook als Nederland in het aankomende referendum in meerderheid nee stemt. Buma stelt van het raadgevend referendum af te willen en daarom niets met een eventueel 'nee' te zullen doen.

In een interview met De Volkskrant laat Buma weten dat het referendum over de sleepwet, dat naar verwachting rond maart volgens jaar plaatsvindt, niet beschouwd zal worden als een echt referendum. Volgens Buma heeft het CDA de keuze gemaakt om de sleepwet hoe dan ook door te laten gaan, en hij verwacht dat de rest van de coalitie er net zo over denkt. In een reactie aan De Volkskrant laten coalitiepartners VVD en ChristenUnie inderdaad weten achter de sleepwet te zullen blijven staan, en wil alleen D66 nog niet inhoudelijk reageren.

Buma vindt het raadgevend referendum een 'rest uit het verleden'. Naast het negeren van de uitslag van het aankomend referendum, vinden er als het aan het CDA ligt in de toekomst geen referenda meer plaats; de nieuwe regeringscoalitie gaat waarschijnlijk proberen om de wet op het raadgevend referendum af te schaffen.

Een initiatief voor een referendum over de wet die regelt dat inlichtingendiensten meer bevoegdheden krijgen, verzamelde meer dan 400.000 handtekeningen. Dat is meer dan de 300.000 die er nodig zijn om een raadgevend referendum te kunnen organiseren. Onlangs vroegen providers en organisaties nog aan de overheid om de invoering van de sleepwet uit te stellen tot na het referendum, maar gezien het besluit van de regering om de uitslag te negeren, lijkt hier geen navolging aan de worden gegeven.

Met de nieuwe wet krijgen inlichtingendiensten grotere mogelijkheden om communicatie af te luisteren. Tweakers publiceerde eerder diverse achtergrondverhalen over de komende aanpassing aan de wet.