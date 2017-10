YouTube versoepelt beleid omtrent afnemen inkomsten videomakers

YouTube heeft aangekondigd dat het in het vervolg minder video's de mogelijkheid om inkomsten te genereren gaat ontnemen. Dat doet de videosite normaal gesproken bij video's die schokkende, extremistische of hatelijke inhoud bevatten. Bij het nieuwe beleid moeten er minder video's onterecht worden gebrandmerkt.

Op zijn productfora zegt Google dat er in de afgelopen tijd is gewerkt aan het verbeteren van het systeem dat video's kenmerkt op basis van de inhoud. Ongeveer een miljoen menselijke reviews hebben aan de verbeteringen bijgedragen, aldus de internetgigant. Dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat er 30 procent minder video's door het systeem worden gemarkeerd, dat vervolgens weer betekent dat miljoenen video's minder onterecht worden aangemerkt als extremistische of haatdragende content.

Video's die als zodanig worden geclassificeerd kunnen namelijk niet langer inkomsten genereren op de videosite. Het gaat om video's die niet direct de regels van YouTube overtreden, maar wel extremistische content bevatten, zoals extremistische religieuze uitingen, of video's van white supremacists. Door hun de inkomsten die met advertenties worden vergaard te ontnemen, probeert YouTube videomakers van dergelijke content te ontmoedigen.

In de afgelopen tijd hebben videomakers echter geklaagd over het systeem dat video's kenmerkt. Veel video's zouden onterecht worden 'geïsoleerd'. De verbeteringen aan het systeem moeten dit dus voorkomen, al erkent Google dat de update niet bij iedereen zal werken, waardoor er dus nog steeds onschuldige video's door het systeem gekenmerkt zullen worden. Google belooft te zullen blijven werken aan verbeteringen.

Google-topman Sundar Pichai liet onlangs nog weten dat gebruikers per dag honderd miljoen uur aan videomateriaal bekijken op hun tv's. Dat betekent een toename van 70 procent, en geeft aan dat YouTube op tv een steeds belangrijkere vorm van video's kijken wordt.