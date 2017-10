Internetters bekijken dagelijks honderd miljoen uur YouTube-video op tv

Het totale aantal uur dat dagelijks YouTube-video op televisies wordt bekeken, is in het afgelopen kwartaal gestegen met zeventig procent tot honderd miljoen. Dat zei Google-ceo Sundar Pichai tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers van Alphabet.

Het gaat volgens de Google-topman om het aantal uur dat 'in de huiskamer' via op internet aangesloten televisies wordt bekeken. Veel smart-tv's bevatten een ingebouwde YouTube-app en daarnaast kijken veel gebruikers via een extern apparaat als een Chromecast of gameconsole. Het aantal uur dat YouTube-gebruikers via tv kijken, is daarmee een fractie van de totale kijktijd. Begin dit jaar maakte YouTube bekend dat kijkers dagelijks in totaal een miljard uur naar video kijken. YouTube heeft in totaal 1,5 miljard gebruikers. Gemiddeld kijken ze een uur per dag op mobiel.

Alphabets kwartaalomzet steeg met 24 procent tot 27,77 miljard dollar. De winst bedroeg 6,7 miljard dollar, een stijging van 31 procent. Met afstand het grootste deel van de omzet is afkomstig van Google: 27,4 miljard dollar. Daarvan kwam 24 miljard dollar van advertenties. De cost-per-click, die de waarde van een advertentie weergeeft, groeide licht met één procent, na meer dan vijf kwartalen van daling. Tegelijk wordt Google geconfronteerd met een lichte stijging van de traffic acquisition costs. Google betaalt onder andere Apple om de standaardzoekmachine van iPhone te mogen blijven.

Google probeert al langer minder afhankelijk te zijn van advertenties. In het afgelopen kwartaal kwam 3,4 miljard dollar van 'Google other revenues', zoals Google Cloud en Google Play. Vorig jaar was dat nog 2,4 miljard dollar. De omzet uit 'Other Bets', waar onder andere de Waymo-divisie voor autonoom rijden, Nest en de Google X-projecten onder vallen, steeg van 197 tot 302 miljoen dollar. Other Bets is nog altijd verlieslijdend; de divisie kwam 812 miljoen dollar in het rood. Vorig jaar was dat een verlies van 861 miljoen dollar en vorig kwartaal bedroeg het verlies 722 miljoen dollar.