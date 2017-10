Outcast-remake komt uit op 14 november

Outcast - Second Contact verschijnt op 14 november op Steam en er komen versies voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De game is een remake van de openwereldgame Outcast, die in 1999 verscheen.

De Britse uitgever Bigben Interactive heeft de verschijningsdatum bekendgemaakt en daarbij een nieuwe trailer uitgebracht. De game had eigenlijk al begin dit jaar moeten uitkomen, maar werd uitgesteld. Outcast - Second Contact is volgens de makers een volledige remake van het origineel en zou zestig uur aan gameplay bevatten.

Het spel wordt ontwikkeld door Appeal Studio, dat ook verantwoordelijk was voor het origineel. Sinds de release van de originele game is de Frans-Belgische ontwikkelstudio failliet gegaan, maar een aantal leden richtte de studio in 2013 opnieuw op om de remake te maken. Ze kochten de rechten voor de game van Atari.

In 2014 probeerden de ontwikkelaars geld in te zamelen via Kickstarter om de remake te maken, maar het doel van 600.000 dollar werd niet gehaald. In 2016 vonden de makers Bigben Interactive bereid om het spel uit te geven. Het origineel uit 1999 baarde opzien met zijn driedimensionale open wereld. De game maakte gebruik van een 'voxel engine', wat een kenmerkend uiterlijk opleverde.

Tweakers schreef tijdens de E3-beurs in juni een preview over de game. Outcast - Second Contact kan al vooruitbesteld worden. De consoleversies staan in de Pricewatch voor 43 euro en de Windows-versie is te bestellen vanaf 27 euro.