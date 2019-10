Game opgebouwd uit voxels waarin alles kapot kan komt in 2020 uit

Ontwikkelaar Dennis Gustafsson werkt aan Teardown, een game waarin de omgeving door het gebruik van voxels verregaand beïnvloed kan worden. Gustafsson wil zijn game in 2020 uitbrengen op Steam.

Teardown is gemaakt in een engine die Gustafsson zelf heeft ontwikkeld. Daarbij maakt hij gebruik van voxels, dat zijn driedimensionale pixels. Ook de physics engine is zelfgemaakt door de ontwikkelaar. Voor de belichting gebruikt hij raytracing, maar een RTX-gpu is daarvoor niet vereist.

Alle objecten in de omgevingen van Teardown zijn te beïnvloeden en aan te passen. De game is een soort sandboxomgeving, maar er komen ook missies waarin spelers de omgeving aan moeten passen om een taak uit te voeren. Spelers krijgen daarvoor hamers, wapens, explosieven en voertuigen tot hun beschikking. Ook is het mogelijk om planken en touw te maken en te gebruiken beïnvloeden van de omgeving.

De ontwikkelaar toonde in de afgelopen maanden filmpjes op Twitter met daarin de mogelijkheden van zijn zelfgemaakte engine. Die filmpjes baarden opzien vanwege de verregaande mogelijkheid om dingen kapot te maken en de nauwkeurige physics.

Gustafsson wil de game volgend jaar uitbrengen. Begin 2020 moet er een Early Access-versie van het spel beschikbaar komen via Steam, maar wanneer dat precies zal zijn is nog niet duidelijk. De game komt uit voor Windows en volgens de maker is een snelle pc met een Core i7 en een GTX 1070-videokaart of beter aan te raden.