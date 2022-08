Embracer Group neemt Middle-earth Enterprises en vier nieuwe game-studio's over

Gamebedrijf Embracer Group is nog altijd op overnamepad en neemt onder meer Middle-earth Enterprises over. Het bedrijf koopt ook vier andere studio's. Daaronder vallen de ontwikkelaars van voxelgame Teardown en survivalshooter Killing Floor.

Embracer geeft aan dat het een overeenkomst is aangegegaan om Middle-earth Enterprises over te nemen. Daarmee krijgt Embracer een groot catalogus met intellectueel eigendom in handen van films, games, bordspellen, merchandise en pretparken die gerelateerd zijn aan The Lord of the Rings-trilogie en het boek The Hobbit van J.R.R. Tolkien.

Embracer Group meldt daarnaast dat het 100 procent van de aandelen van Tuxedo Labs heeft overgenomen, de studio achter Teardown. Die game is vooral bekend van zijn eigen physics engine waardoor alles in de gamewereld kapot kan. Daarnaast is het bedrijf een overeenkomst aangegaan voor de overname van 100 procent van de aandelen van Tripwire Interactive, de studio achter Killing Floor, de Rising Storm-reeks en haaiengame Maneater. Deze overnames verlopen via Embracers dochterbedrijf Saber Interactive.

Embracer wil via een nieuw opgericht onderdeel genaamd Embracer Freemode nog enkele andere overnames doen: Limited Run Games en Singtrix. Laatstgenoemde werkt aan stemverwerkingstechnologie. Het gamebedrijf meldt dat het ook bezig is om een ander bedrijf over te nemen in de pc- en consolegamesector. Embracer zegt dat het daar om commerciële redenen nog niets over mag zeggen, maar meldt wel dat de overnameprijs ongeveer op het niveau van de op drie of vier na grootste overnames ligt.

Sinds het begin van dit jaar is Embracer het grootste Europese gamebedrijf. Het bedrijf haalde Ubisoft in door de miljardenovername van bordspellenmaker Asmodee. Embracer stond eerder bekend onder de naam THQ Nordic. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren een groot aantal overnames gedaan en lijkt daar voorlopig niet mee te stoppen. Eind vorig jaar zei het bedrijf nog tientallen gamebedrijven over te willen nemen.

Teardown