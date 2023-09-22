LotR-game Tales of the Shire verschijnt in 2024 voor console en pc

Wētā Workshop en Private Division hebben het The Lord of the Rings-spel Tales of the Shire aangekondigd. De bedrijven willen pas volgend jaar meer over het spel bekendmaken. Bij de aankondiging is een korte teaser gepubliceerd.

Uitgever Private Division spreekt over een 'cosy' Lord of the Rings-game die zich afspeelt in Middle-earth. The Shire is het deel waar hobbits wonen; vermoedelijk spelen zij een grote rol in de game. Wētā Workshop is een special effects-bedrijf dat onder meer aan de The Lord of the Rings-films en de tv-serie werkte. Het bedrijf heeft nog niet eerder een game uitgebracht. Private Division is als uitgever onder meer bekend van The Outer Worlds en Kerbal Space Program 2.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 16:29
48 • submitter: Xtuv

22-09-2023 • 16:29

48

Submitter: Xtuv

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Reacties (48)

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Dracul 22 september 2023 19:09
De meeste games zijn gebaseerd op de boeken van Tolkien niet op de films van Peter Jackson. Ik krijg een beetje het idee dat sommige mensen de boeken geen eens kennen. Hoe dan ook ik kan met mijn 40+ jaar game ervaring nog geen vijf goede games noemen gebaseerd op de boeken of de films. Tuurlijk doen sommige games wat dingen goed, meestal trouwens alleen het audiovisuele, maar echte AAA titels
zijn er niet in mijn ogen.
tweakuwe @Dracul22 september 2023 22:21
Lord of the Rings Online was wel leuk en bouwde mooi voort op de wereld van Tolkien, het is zowat de enige legale fan art met 16 jaar aan steeds nieuwe content. The Hobbit was ook een prima game die het verhaal aardig trouw volgde. De film games bij The Two Towers en Return of the King waren goed ontvangen en heb ik ook van genoten. The Battle for Middle Earth 1 & 2 waren leuke klassieke RTS spellen die ook goed ontvangen werden.

Dat zijn 5 games gebaseerd op het werk van tolkien met een metacritic score boven de 80 en een ondergewaardeerde gem. Prima als het jou smaak niet is allemaal, jij zal weer games tof vinden die ik niets aan vind, maar voor de meeste mensen zijn er makkelijk 5+ goede games gebaseerd op Middle Earth te vinden. De bovenstaande games zijn trouwens allemaal uit het tijdperk 2002-2007, daarbinnen en daarbuiten zijn nog genoeg gaming parels in Middle Earth te vinden ook ;)
Morkatog @tweakuwe23 september 2023 09:01
Precies de lijst die ik ook wou noemen. Erg gave games stuk voor stuk :) In recente jaren kwam er minder interessant werk, maar deze ga ik zeker wel volgen en ben ook benieuwd naar Return to Moria.
lolsra @Dracul22 september 2023 20:41
The Witcher?
MGsubbie @lolsra23 september 2023 06:53
Never mind heb originele post mislezen.

[Reactie gewijzigd door MGsubbie op 22 juli 2024 20:12]

MGsubbie @Dracul23 september 2023 06:54
De PS2 games voor the Two Towers en Return of the King waren fantastisch, maar dat zijn er natuurlijk maar 2.
Wolfos
@MGsubbie24 september 2023 14:12
Die twee, Shadow of Mordor, het vervolg Shadow of War, Lord of The Rings Online, The Battle for Middle Earth (plus vervolg). Zijn er wel een stuk meer dan 5 :+
wiseger @Dracul23 september 2023 23:59
Dune2 en later Emperor of Dune waren grote hits. Is het hele RTS genre vanaf geleidt incl. de Command & Conquer serie.
jaenster 22 september 2023 16:32
Zijn er voorbeelden van games die gemaakt zijn aan de hand van een film of serie, die een success zijn? Zo ja, die zijn toch op een hand te tellen?
stin00 @jaenster22 september 2023 16:41
Pokemon, Spiderman, Dragonball Z, LOTR Shadow of Mordor, Alien, Star Wars, Goldeneye 007, Batman Arkham, 1000 Disney games (Aladdin, Lion King, Kingdom Hearts II, Micky Mouse) en nog een paar honderd games met bizar grote successen :+ Zowel recente als stokoude games, het is al tientallen jaren mega goede business.
Verwijderd @stin0022 september 2023 17:05
Uh pokemon is een series gebaseerd op een spel en hoort dus niet in het lijstje.
Weltschmerz @Verwijderd22 september 2023 21:25
Ik zou Batman er ook uithalen, aangezien die meer gebaseerd zijn op de comics dan wat anders volgens mij.

Maar goed, genoeg succesvolle spellen over : )
bazzemans @Verwijderd22 september 2023 22:24
Bedoel je met "spel" het kaartspel of de game? De game (op de gameboy) was er in ieder geval als eerst.
Wolfos
@stin0022 september 2023 19:10
Het is de movie tie-in (een game die tegelijk met een film word gelanceerd) die een slechte reputatie kreeg vanwege de strakke deadlines. Maar de industrie is daar al heel lang mee gestopt.
tweakuwe @Wolfos22 september 2023 22:11
Juist LOTR had wel geinige movie tie-in games. Simpele hack and slash games maar wel vermakelijk en een hoge replay waarde. The Lord of the Rings: The Two Towers krijgt op metacritic 82/100, en de opvolger 85/100 op consoles (iets minder op pc omdat de controls niet echt lekker waren zonder controller). De GBA varianten scoorden 77-78/100. Gelijk een bewijs dat er goed scorende op films gebaseerde games zijn (deze games volgden puur de films, niet de boeken, met zelfs wat bonus beeldmateriaal dat pas met de DVD release verder beschikbaar kwam).
Oon @jaenster22 september 2023 16:38
LOTR alleen al heeft zeker 10 games die wel echt hoge kwaliteit waren, als je naar alle films en series kijkt zijn het er echt heel veel hoor.
Jaldea @Oon22 september 2023 16:48
LOTR return of the king op de gamecube was echt heel vet en heb ik helemaal kapot gespeeld in co-op en single player.
dakka @jaenster22 september 2023 16:40
Goldeneye, verschillende Alien spellen, nagenoeg de meeste LOTR spellen tot nu toe zijn best wel goed, Batman Arkham reeks, veel dragonball spellen, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay...

Kan nog wel even doorgaan :P
RoamingZombie @dakka22 september 2023 17:25
Is Batman gebaseerd op de films of op de strips? :+ :P
dakka @RoamingZombie24 september 2023 12:44
het is een series van strips :P
CorbataGames @jaenster22 september 2023 16:44
Andersom (films/series gebaseerd op een game) waren het er minder. Een aantal Mortal Kombat en vooral Streetfighter-films die echt bar slecht waren.

Hoogtepunten waren er ook, bijvoorbeeld Last of Us heb ik echt van genoten.
miknic @CorbataGames22 september 2023 17:44
Volgens mij werd de eerste Mortal Kombat wel goed ontvangen hoor.
cricque @miknic22 september 2023 20:12
Tsja de eerste mortal combat onlangs hog eens gezien, toen was dat misschien. Kan mij niet herinneren dzt ik die gezien heb zls die,uitkwam. Maar de streetfighter film met jean claude van damme was in mijn ogen dan toch beter en die was al niet veel soeps.
CorbataGames @miknic22 september 2023 22:25
Dan vond ik 'm zelf in elk geval niet best.
Tielenaar @jaenster22 september 2023 16:35
Nee, dat zijn er enorm veel.
a-razz-ma-tazz @jaenster22 september 2023 17:14
Goldeneye op N64
sdziscool @jaenster22 september 2023 17:24
Alle Lego games :p
PjotterP @sdziscool22 september 2023 18:34
Lego Island!
corporalnl @jaenster22 september 2023 17:32
Je bedoelt andersom. Films die gebaseerd zijn op spellen zijn op 1 hand te tellen.

Alleen al lord of the rings heeft spellen die succesvol ( goede verkoopcijfers ) op 2 handen zijn te tellen. Alleen hebben ze daar bij de paar laatste keren misgeslagen.

[Reactie gewijzigd door corporalnl op 22 juli 2024 20:12]

bzzzt @corporalnl25 september 2023 08:55
Interessante handen heb jij dan: https://en.wikipedia.org/...ilms_based_on_video_games
corporalnl @bzzzt25 september 2023 09:07
Wat ik bedoel aan te geven is dat er meer succesvolle games zijn gebaseerd op films dan andersom.
bzzzt @corporalnl25 september 2023 09:16
Ok, maar dat hebben we vooral aan Uwe Boll te danken ;)
sfc1971 @jaenster22 september 2023 17:49
Lotr is natuurlijk een boek en ja dus, Hogwarts Legacy heel recent nog.
m10000 @jaenster22 september 2023 18:24
Tarzan was ook een leuke, net als Toy Story met Buzz Lightyear

[Reactie gewijzigd door m10000 op 22 juli 2024 20:12]

Gwaihir @jaenster22 september 2023 19:02
Een film of serie die zelf op een boek (of boeken) is gebaseerd, levert wel een praktische extra bron op t.o.v. alleen een film script..

Ik zie het als spelen in Middle-earth zonder al te veel discussie of de 'look' klopt, want de verwachting daaromtrent is door de films een beetje gestandaardiseerd.
Pathogen @jaenster22 september 2023 19:54
Star Wars is wel een klinkend voorbeeld.
vosss @jaenster24 september 2023 09:52
Tomb Raider?


Ok er waren eerst games en daarna films en vervolgens meer games, maar die laatste waren toch wel een succes dacht ik.

[Reactie gewijzigd door vosss op 22 juli 2024 20:12]

Godjira 22 september 2023 16:32
Ik heb weinig vertrouwen meer in games gebaseerd op LOTR. De enige waar ik echt van heb genoten was de eerste Shadow of Mordor, en die begon na een tijdje ook wel repetitief te worden.

Het is een nieuwe studio, dus wie weet breken ze de trend, maar eerst zien dan geloven.
Vagax @Godjira22 september 2023 16:36
Het smaakt een beetje als Warhammer, er zijn tal van Warhammer games en Warhammer heeft een zeer interessant universum waar je vast vette games uit kan maken maar ze komen bijna altijd redelijk middelmatig uit de verf.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals Total War Warhammer, Space Marine en Dawn of War maar elk jaar komen er meerdere Warhammer games uit die vrijwel direct worden vergeten en best slecht worden ontvangen.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 22 juli 2024 20:12]

5pë©ïàál_Tèkén @Godjira22 september 2023 17:07
Het probleem met 'spellen gebaseerd op [x]' is dat er niet een, maar twee grote partijen op willen verdienen. Ze gunnen elkaar net genoeg om samen te werken - een huwelijk gebaseerd op geld, niet passie. De druk om voor zo weinig mogelijk geld & zo snel mogelijk een game te leveren is slecht voor de kwaliteit van het resultaat. Aftersales, patches en community support is vaak ook ondermaats want dat zijn kostenposten. Maar de playerbase is hier deels ook schuldig aan. Men speelt [x] omdat het hot & gepromote is, niet vanwege het genre (want dat bestaat doorgaans al). Ook 'trouwe' fans die maar hopen dat de game half zo leuk is als de francise en daarom alleen al pre-orderen is een sentiment waar al te graag op wordt ingespeeld.
Zerora 22 september 2023 16:49
Naam klinkt als een farming-sim in Lord of the Rings stijl. En dat lijkt mij perfect. Bij de Hobbits draait alles om eten en feesten. Dus daar kan echt wel een leuke vrolijke game omheen gemaakt worden.
OruBLMsFrl @Zerora22 september 2023 19:49
Tegelijk hebben die dan heel hoge eisen omdat ze alleen maar super feesten gewend zijn.
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B0KIT0 22 september 2023 16:40
Wētā Workshop is een special effects-bedrijf
Klopt wel maar zeg maar gerust hét special effects-bedrijf. Daar kunnen echt maar heel weinig studio’s ook maar bij in de buurt komen. Doet niet onder voor Industrial L&M.

Lijkt me wel goed om te benadrukken om dit project in de juiste context te plaatsen qua credibility :)
Tikal @B0KIT022 september 2023 18:42
Ja, die zijn goed hè? Ik kijk op YouTube vaak filmpjes van Corridor Crew, met name de 'VFX artists react' videos, en daar is Wētā ook al een paar keer voorbijgekomen. Ook de mensen zelf, die daar werken. Echt heel interessant om te zien.
Oddlobster 22 september 2023 17:24
Cosy. Hopelijk een soort van Knights and Merchants, Banished of (de oude) Settlers in een LotR jasje. Dat zijn spellen die ik wel "Cosy" kan noemen
Linksquest Moderator Spielerij
22 september 2023 21:30
Uit de teaser nog niet echt iets van Gameplay ofzo te halen, maar wel een game die ik in de gaten ga houden, vind de Lord of the Rings universum wel leuk, geen fan, maar vind o.a. de flms leuk en ook de Middle Earth games.
doobieters 22 september 2023 16:38
Maar we hebben Gollum toch al? :+
Me_Giant 25 september 2023 20:23
Puur op deze teaser verwacht ik een soort Animal Crossing in de Gouw.

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