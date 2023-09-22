LotR-game Tales of the Shire verschijnt in 2024 voor console en pc

Wētā Workshop en Private Division hebben het The Lord of the Rings-spel Tales of the Shire aangekondigd. De bedrijven willen pas volgend jaar meer over het spel bekendmaken. Bij de aankondiging is een korte teaser gepubliceerd.

Uitgever Private Division spreekt over een 'cosy' Lord of the Rings-game die zich afspeelt in Middle-earth. The Shire is het deel waar hobbits wonen; vermoedelijk spelen zij een grote rol in de game. Wētā Workshop is een special effects-bedrijf dat onder meer aan de The Lord of the Rings-films en de tv-serie werkte. Het bedrijf heeft nog niet eerder een game uitgebracht. Private Division is als uitgever onder meer bekend van The Outer Worlds en Kerbal Space Program 2.