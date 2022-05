Amazon staakt ontwikkeling LOTR-mmorpg na mislukte onderhandelingen met Tencent

Amazon Game Studios staakt de ontwikkeling van de Lord of the Rings-mmorpg. Dat zou volgens Bloomberg te wijten zijn aan moeilijke onderhandelingen met het Chinese bedrijf Tencent dat het moederbedrijf van de verantwoordelijke gamestudio, Athlon Games, eind december overnam.

Amazon Game Studios werkte voor deze geplande mmorpg samen met het Chinese Leyou Technologies, het moederbedrijf van gamestudio Athlon Games dat de game mee hielp ontwikkelen. Leyou Technologies werd afgelopen december overgenomen door het Chinese Tencent en die trok volgens bronnen van Bloomberg de stekker uit de samenwerking na moeilijke onderhandelingen.

Volgens een woordvoerder van Amazon zijn de bedrijven er niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen waardoor ze de ontwikkeling van de game moesten staken. “We zijn dan ook teleurgesteld dat we de game niet in de winkels zullen krijgen”, aldus een woordvoerder van Amazon aan The Verge.

De plannen voor een Lord of the Rings-mmo werden voor het eerst in 2018 bekendgemaakt door Athlon Studios. In 2019 kondigde Amazon Game Studios aan dat het samen met Athlon Games zou werken om deze mmorpg als een free-to-playgame aan te bieden op zowel pc als consoles. Eind vorig jaar raakte bekend dat Amazon Game Studios in de zomer van 2021 een eerste prototype van de mmorpg klaar wou hebben, alsook een open bèta voor de pc-versie van de game tegen begin 2023. Die plannen lijken voorlopig stopgezet.

Het is niet voor het eerst dat Amazon Game Studios de ontwikkeling van gametitels staakt. Zo stopte de studio in 2018 met de ontwikkeling van de multiplayergame Breakaway. In oktober van vorig jaar trok het ook de stekker uit de ontwikkeling van de third-person shooter, Crucible, nadat de game tijdens het voorjaar van 2020 nog enkele weken in bèta was. De langverwachte mmorpg New Worlds werd begin dit jaar dan weer voor een derde keer uitgesteld naar 31 augustus 2021.