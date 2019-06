Amazon Game Studios schrapt banen van tientallen werknemers

Amazon Game Studios schrapt de banen van tientallen werknemers. Er zouden ook games geannuleerd zijn. De reorganisatie van de gamedivisie van Amazon is bedoeld om de ontwikkeling van New World en Crucible voorrang te geven.

Het bedrijf bevestigt de reorganisatie tegenover Kotaku en zegt deze door te voeren om de ontwikkeling van de games New World en Crucible prioriteit te geven, net als nog onaangekondigde projecten van Amazon. Naar verluidt heeft Amazon ook nog niet aangekondigde games geannuleerd, maar daar zegt het bedrijf niets over. Om welke games het gaat is niet duidelijk.

Vorige week vertelde Amazon Game Studios aan de tientallen getroffen medewerkers dat ze zestig dagen hebben om binnen Amazon een andere functie te zoeken. Als dat niet lukt, geeft het bedrijf de werknemers een ontslagvergoeding. Amazon wilde niet aangeven hoeveel werknemers er precies getroffen zijn.

De gamedivisie van Amazon werd in 2014 opgericht, waarna het gamestudio Double Helix overnam. In 2016 werd de Amazon Luberyard-engine uitgebracht, die gebaseerd is op de CryEngine van Crytek. Amazon heeft eerder games geschrapt. Zo kondigde het in 2016 de multiplayergame Breakaway aan en in 2018 werd de ontwikkeling daarvan gestopt.