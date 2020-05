Amazon geeft details over spelmodi van zijn multiplayershooter Crucible

Amazon Game Studios heeft beelden online gezet van Crucible, de aankomende 'team-based pvp-actieshooter' die op 20 mei uitkomt. De video's zetten drie spelmodi uiteen: Heart of the Hives, Alpha Hunters en Harvester Command.

In Harvester Command nemen twee teams van acht het tegen elkaar op. Ze moeten essence verzamelen, een waardevol goedje in de game. Hoe meer harvesters een team in handen heeft, hoe sneller de score van het team stijgt.. Dat vergt aanvallen, maar ook verdedigen. De teams krijgen ook punten voor kills.

Alpha Hunters is een battle-royalemodus waarin teams van twee het tegen elkaar opnemen. Respawnen kan niet en spelers doen er goed aan om objectives te behalen en om op computergestuurd wild te jagen om in level te stijgen. Een opvallende vernieuwing is dat twee spelers van verschillende teams die hun maatje kwijt zijn, een bondgenootschap aan kunnen gaan. Echter, als dat nieuw gevormde team de top-drie van teams haalt, wordt de bondgenootschap automatisch ontbonden.

De derde modus is Heart of the Hives. Daarin nemen teams van vier het tegen elkaar op in een race om drie hive hearts te verzamelen. Daarvoor moeten ze de computergestuurde hives verslaan. Ook is er de mogelijkheid om het concurrerende team direct te lijf te gaan.

Een kleine week geleden werden ook een handvol video's online gezet waarin verschillende personages, officieel hunters genoemd, geïntroduceerd worden. Een maand geleden werd bekendgemaakt dat Crucible in mei uit zal komen. De Steam Store-pagina van het spel bevestigt dat inmiddels en noemt een datum van 20 mei. Ook is te lezen dat Relentless Studios, een studio binnen Amazon Game Studios, verantwoordelijk is voor de game. Verder is er een nieuwe Crucible-website online gezet. Crucible is de eerste game die de spellendivisie van internetgigant Amazon uitbrengt. De game komt vooralsnog alleen voor Windows uit.