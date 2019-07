Amazon Game Studios werkt aan Lord of the Rings-mmo voor pc en consoles

Amazon Game Studios werkt samen met Athlon Games aan een massive multiplayer online game gebaseerd op The Lord of the Rings. Het gaat om een free-to-playgame die zowel op de pc als op consoles wordt uitgebracht. Er is nog geen verschijningsdatum.

Athlon Games, een onderdeel van de Chinese uitgever Leyou, kondigde vorig jaar al aan samen te werken met Middle-earth Enterprises om een mmo te maken in het Lord of the Rings-universum. De studio zei toen samen te werken met een andere partij en nu is bekendgemaakt dat het om Amazon Game Studios gaat.

De mmo speelt zich af in Middle-earth, maar Amazon benadrukt dat er geen link is tussen de game en de Lord of de Rings-serie die naar Prime Video komt. Amazon Game Studios gaat de game wereldwijd uitbrengen behalve in China, daar zal Leyou voor de distributie en marketing zorgen.

Details over de game zijn nog niet bekend, maar de makers beloven hoge kwaliteit en een rijke fantasiewereld. Volgens Amazon werken er ervaren mmo-ontwikkelaars aan het spel. Amazon werkt zelf ook al jaren aan een eigen mmo met de titel New World. Die speelt zich af rond 1600 en daarin moeten spelers land koloniseren.

Het nieuwe spel heeft ook geen link met de bestaande mmo The Lord of the Rings Online. Die game bestaat sinds 2007 en krijgt nog geregeld updates. Dat spel is gemaakt en wordt onderhouden door ontwikkelaar Turbine, onderdeel van Warner Bros.