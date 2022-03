Open bèta van Lord of the Rings-mmo van Amazon start uiterlijk 1 januari 2023

Amazon wil uiterlijk op 1 januari 2023 een open bèta te starten voor de pc-versie van de Lord of the Rings-mmo waar het bedrijf aan werkt. In de zomer van 2021 moet er een eerste prototype van de mmo gereed zijn.

De grove opzet van de planning voor de ontwikkeling van de komende Lord of the Rings-mmo is online gekomen als onderdeel van publicaties die te maken hebben met de recente overname van het bedrijf Leyou door Tencent. Leyou is het moederbedrijf van Athlon Games, dat de Lord of the Rings-mmo voor Amazon ontwikkelt.

Dat spel wordt een officiële Lord of the Rings-titel: Athlon betaalt meer dan 8 miljoen dollar aan licentiekosten aan Middle-earth Enterprises, dat de rechten op The Hobbit en Lord of the Rings in handen heeft. De licentie-overeenkomst noemt 11 januari 2021 als datum om een opzet voor de lore voor de game gereed te hebben. In juni moet vervolgens een eerste prototype werkend zijn.

De afspraak is verder dat op of voor september 2022 een gesloten bèta plaatsvindt, gevolgd door een open bèta voor 1 januari 2023. De versies voor de Xbox One en PS4 volgen twaalf maanden na de start van de open beta voor de pc. Uit het noemen van die consoles blijkt al dat het om een oudere planning gaat: de overeenkomst stamt van juni 2019. De kans is aanwezig dat deze planning inmiddels is aangepast door de coronacrisis. Amazon kondigde vorig jaar aan met Athlon Games de free-to-play-mmo te ontwikkelen.