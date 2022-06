'Amazon geeft 500 miljoen dollar per jaar uit aan ontwikkeling eigen games'

Amazon stopt jaarlijks bijna 500 miljoen dollar in zijn gamedivisie, zeggen anonieme medewerkers in een interview met Bloomberg. Amazon werkt al jaren aan games, maar dat heeft tot nu toe nog geen succes opgeleverd.

Twee bronnen zeggen tegen Bloomberg dat Amazon bijna een half miljard dollar per jaar uitgeeft aan de gamedivisie. Dat bedrag staat los van de investeringen in Twitch en de nieuwe gamestreamingdienst Project Luna. Bloomberg sprak met dertig werknemers en voormalige werknemers en schetst een beeld van moeizame ontwikkeling en problemen met de bedrijfscultuur.

Het ontwikkelen van games gaat volgens het verhaal traag en moeizaam, mede doordat Amazon zijn eigen Lumberyard-engine wil gebruiken. In 2014 nam Amazon een licentie op de CryEngine van Crytek en maakte daarme zijn eigen engine. Sinds 2016 is die gratis beschikbaar, maar weinig ontwikkelaars maken er gebruik van. Amazon-medewerkers zeggen dat de engine traag is om mee te werken.

Amazon besloot in 2012 om eigen games te gaan maken. Aanvankelijk was het plan om mobiele games te maken voor eigen Fire-apparaten, maar in 2014 werd besloten om zich te richten op pc- en consolegames. Mike Frazzini heeft daar de leiding over. Hij heeft geen ervaring in de game-industrie en werkte eerder met boeken bij Amazon. Volgens medewerkers heeft Frazzini onder andere moeite met het onderscheiden van conceptbeelden en daadwerkelijke gameplay en begrijpt hij de techniek achter games niet of nauwelijks.

In de afgelopen jaren heeft Amazon tal van bekende ontwikkelaars en topmensen uit de game-industrie aangetrokken. Zo nam de techgigant Portal-ontwikkelaar Kim Swift in dienst en Clint Hocking, de regisseur van Far Cry 2. Volgens Bloomberg zijn die echter weer vertrokken, zonder dat dit games heeft opgeleverd.

Amazon heeft nog geen succesvolle game uitgebracht, maar wel diverse projecten die zijn geflopt. Zo kwam er in 2019 een consolegame uit die op de Prime Video-serie The Grand Tour is gebaseerd. De game kreeg slechte recensies en had weinig spelers waarna Amazon het spel uit de digitale gamewinkels haalde.

Ook de Overwatch-achtige multiplayershooter Crucible flopte. Amazon werkte daar jaren aan en bracht de game in mei 2020 uit, maar kort daarna werd besloten het spel terug te trekken om verbeteringen door te voeren. In oktober werd besloten de ontwikkeling volledig te staken.

Amazon heeft nu zijn zinnen gezet op mmorpg New World. Die game had vorig jaar uit moeten komen, maar werd uitgesteld naar de lente van 2021. Het ontwikkelteam van Crucible zou hier grotendeels op zijn gezet na het schrappen van die game. Ook werkt Amazon aan een Lord of the Rings-mmo voor pc en consoles. Die game komt over een paar jaar uit; een open bèta moet uiterlijk in januari 2023 van start gaan.