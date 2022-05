Amazon Game Studios stelt mmorpg New World uit tot lente van 2021

New World, de aankomende mmorpg van Amazon Game Studios, is uitgesteld tot de lente van 2021. De release stond hiervoor gepland voor 25 augustus van dit jaar. De ontwikkelaar zegt dat er meer content toegevoegd moet worden aan het midden en einde van het spel.

Dat laat ontwikkelaar Amazon Game Studios weten in een blogpost. Aanleiding voor het uitstel is volgens de studio de feedback van spelers die de alfatest hebben meegemaakt, in de afgelopen maanden. Met name 'de meest toegewijde spelers' zouden meer content moeten krijgen in die laatste twee derden van de game.

Ter compensatie biedt Amazon Game Studios spelers die zich in hebben geschreven voor de bèta, mensen die een pre-order hebben geplaatst en de bestaande alfatesters de gelegenheid om de game toch te spelen op 25 augustus. Ze spelen dan uiteraard nog steeds een alfaversie van de game. De game is dan een beperkte periode beschikbaar, maar de studio zegt niet hoe lang die periode is.

New World speelt zich af in Aeternum, een fantasy-eiland in de jaren 1600. De pc-exclusive is weliswaar een mmorpg, maar wordt alsnog een eenmalige aankoop, zonder verdere vaste maandelijkse abonnementskosten. De game is de eerste van Amazon Game Studios Orange County, de studio die voor de overname bekend stond als Double Helix. Die studio had games als Killer Instinct en Silent Hill: Homecoming op zijn naam staan. Amazon-zusterstudio Relentless Studios werkt intussen aan Crucible.