Amazon verbood TikTok 'per ongeluk' op mobiele apparaten van werknemers

Amazon stuurde op vrijdag een e-mail naar zijn werknemers waarin het de installatie van de app verbood op mobiele apparaten die toegang hebben tot Amazon-mailadressen. Dit wegens 'veiligheidsrisico's'. Kort daarna liet het weten dat de e-mail niet verstuurd had moeten worden.

In de e-mail stond verder dat het nog wel toegestaan was om TikTok te gebruiken op laptops die eigendom zijn van Amazon. De e-mail werd direct veel gedeeld op onder andere Twitter. Later, zonder verdere uitleg, liet Amazon aan onder andere The Verge weten dat de e-mail 'per ongeluk' verstuurd was en dat er 'momenteel geen beleidsveranderingen met betrekking tot TikTok zijn'.

TikTok-eigenaar ByteDance laat in een reactie weten dat het 'alle respect heeft voor gebruikersprivacy' en dat het de zorgen van Amazon niet begrijpt. Een dialoog tussen de twee partijen is wat ByteDance betreft welkom. ByteDance is een Chinees bedrijf.

Intussen is er wel een ander bedrijf dat deze trekker schijnbaar definitief overhaalt; The Information schrijft dat de Amerikaanse bank Wells Fargo zijn werknemers heeft gemaand om TikTok niet meer te gebruiken. Op nationaal niveau zei de Amerikaanse regering afgelopen week dat het het weren van TikTok aan het bekijken is, maar dat heeft nog geen staartje gekregen.

Vorige maand bleek dat TikTok op iOS de inhoud van het klembord regelmatig uitleest. Volgens ByteDance is dat een anti-spammaatregel. De ontwikkelaar heeft beloofd ermee te stoppen.