VS bekijkt weren Chinese apps zoals TikTok

De regering van de Verenigde Staten bekijkt het uit het land verbannen van Chinese apps voor sociale media, zoals TikTok. Dat meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zonder details te geven. TikTok zelf trekt zich terug uit Hongkong.

Op de vraag van Fox News of de VS niet per direct Chinese apps voor sociale media 'met name TikTok' zou moeten verbannen, antwoordt Mike Pompeo dat dit bekeken wordt, maar dat hij niet vooruit wil lopen op een aankondiging van de president. Gebruikers moeten dit soort apps alleen installeren als ze hun gegevens willen verstrekken aan de Chinese Communistische partij, claimt de minister, zonder die bewering te staven.

Het vooral bij jongeren populaire TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. TikTok claimt onafhankelijk te opereren van het moederbedrijf en bijvoorbeeld gegevens in Amerikaanse datacenters met een back-up in Singapore op te slaan. Tegen Axios maakt TikTok bekend dat het zijn app uit de Google Play Store en Apples appwinkel van Hongkong haalt vanwege de controversiële veiligheidswet die daar vorige week in werking is getreden. De wet vergroot de macht die het regime in Beijing heeft in Hongkong. Maandag bleek al dat WhatsApp, Facebook, Twitter en Telegram niet meer meewerken aan verzoeken vanuit Hongkong om gebruikersdata te overhandigen vanwege de omstreden wet.