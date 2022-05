Google verwijdert Slide for Reddit-app uit Play Store 'vanwege imitatie'

De Slide for Reddit-app is uit de Google Play Store verbannen, omdat de app Googles imitatie-beleid zou hebben overtreden. De ontwikkelaar denkt dat Googles automatische processen dachten dat de app Reddit imiteerde.

Op moment van schrijven is de Google Play Store-listing voor Slide for Reddit ontoegankelijk. In een Reddit-post schrijft ontwikkelaar Carlos Crane dat bots hier verantwoordelijk voor waren. Crane zegt met Google te werken, om het probleem op te kunnen lossen. Tegen Android Police geeft hij meer informatie en zegt hij dat hem is verteld dat de Slide for Reddit-app het impersonation-beleid zou hebben overtreden.

Slide for Reddit is een opensource Reddit-client. Daardoor ligt het voor de hand dat zijn app enigszins op de officiële Reddit-app kan lijken. De ontwikkelaar stelt dat hij de app-naam en -omschrijving in de afgelopen vier jaar niet heeft gewijzigd. Het is niet bekend of Reddit zelf contact heeft opgenomen met Google over het verwijderen van de app.

Het is niet voor het eerst dat Slide for Reddit uit de Play Store wordt gehaald. In februari verwijderde Google de app ook uit de Play Store, zo schrijft Android Police. Na twee weken werd de app weer beschikbaar gemaakt. Destijds zei Google dat het probleem bij een screenshot in de Store lag. Daar werd de titel van een NBC News-artikel getoond die over IS ging. Dit zou niet passen bij de Amerikaanse leeftijdsclassificatie van 17+ die de Slide for Reddit-app toonde, maar een classificatie van 18+ vereisen. Dit terwijl de Reddit-app destijds wel een 17+-leeftijdsclassificatie mocht laten zien.