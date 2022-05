India verbiedt gebruik van 59 Chinese apps

India verbiedt het gebruik van 59 Chinese apps. Onder andere TikTok en verschillende apps van Xiaomi en AliBaba mogen niet meer worden gebruikt in het land. De apps zouden 'een gevaar voor de soevereiniteit en veiligheid van het land' zijn.

De apps zijn verboden door het Ministerie van ICT. Het gaat om een lijst van 59 apps die allemaal uit China komen. De bekendste daarvan is TikTok van het bedrijf ByteDance, maar ook de UC Browser en UC News van AliBaba en de Video Call-app van Xiaomi zijn populair in India. Van de apps stonden er 27 in de top duizend meest gedownloade Android-apps in het land. Ook apps van Tencent zoals WeChat en Baidu mogen niet meer gebruikt worden in het land.

Het Indiase ministerie noemt met name de potentiële privacyschendingen van de apps als oorzaak van de ban. "Er zijn grote zorgen over de databeveiliging en de privacybescherming van miljoenen Indiërs", schrijft het ministerie. "Die zorgen vormen een bedreiging voor de soevereiniteit en beveiliging van ons land." Het ministerie zou veel klachten hebben ontvangen van misbruik door de apps waarbij gebruikersdata werd verzameld en naar servers buiten India werd verstuurd.

Het is niet duidelijk hoe India het verbod precies wil handhaven. Op dit moment staan de apps nog steeds in de Play en App Store. Google en Apple zouden nog geen verzoeken tot verwijdering hebben gekregen van de overheid.