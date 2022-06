VS wil in navolging van India TikTok verbieden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij zaterdag een maatregel zal nemen om de app TikTok te verbieden. TikTok was in gesprek met het Amerikaanse techbedrijf Microsoft over een overname.

Trump zou een presidentieel decreet willen gebruiken om het verbod af te dwingen, zo zei hij volgens CNN zaterdagochtend Nederlandse tijd. Eerder leek het er nog op dat Trump alleen eigenaar ByteDance wilde dwingen om zijn Amerikaanse tak te verkopen, maar niet om de app te verbieden.

Eerder deed de VS dat met datingapp Grindr, die in handen van een Amerikaanse investeringsmaatschappij kwam. Andere opties zijn bijvoorbeeld om eigenaar ByteDance op dezelfde Entity List te zetten als Huawei, waardoor een handelsverbod ontstaat. Een decreet kan ook een wet in werking stellen die een app weert uit downloadwinkels als de Apple App Store en Google Play Store.

TikTok zou in gesprek zijn met Microsoft over een overname, zo melden diverse media, waaronder CNBC en de New York Times. Microsoft heeft met LinkedIn al een site op het gebied van sociale media en ziet TikTok als een aanvulling erop. Het is onbekend hoeveel Microsoft zou willen betalen voor de video-app. Een verbod zou een overname onmogelijk maken, zo schrijft CNN.

De overheid van de Verenigde Staten wantrouwt TikTok, omdat de eigenaar Chinees is en omdat de app zoveel data van gebruikers heeft. De VS is bang dat die data in handen kan vallen van de Chinese overheid.

Eerder verbood India al het gebruik van TikTok, naast 58 andere apps van Chinese makelij. Het Indiase ministerie van ICT noemde met name de potentiële privacyschendingen van de apps als oorzaak van de ban, al zullen de politieke spanningen tussen India en China ook een rol spelen bij het verbod. TikTok heeft niet inhoudelijk gereageerd op het mogelijke verbod of de overnamebesprekingen.