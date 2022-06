Snapchat werkt aan TikTok-achtige functie met muziek toevoegen aan Snaps

Het moederbedrijf van Snapchat heeft overeenkomsten afgesloten met meerdere platenlabels, waardoor gebruikers gelicentieerde muziek toe kunnen voegen aan hun Snap-berichten. Snap test de functie nu in Australië en Nieuw-Zeeland, in de herfst moet deze naar meer landen komen.

Moederbedrijf Snap zegt tegen Variety overeenkomsten te hebben met onder meer Warner Music Group, Warner Chappell en Universal Music Publishing Group. Het bedrijf zegt afspraken met meer platenlabels te willen maken. Met de functie kunnen gebruikers een nummer opzoeken tijdens die tijdens een opgenomen Snap-bericht moet worden afgespeeld. De gebruikers kunnen zelf kiezen welk deel van het nummer moet spelen en kunnen een nummer voor of na het opnemen van een Snap selecteren.

Later dit jaar moet de functie voor alle Engelstalige-gebruikers beschikbaar zijn. Over een Nederlandse uitgave is nog niks bekend. De ontvangers van een Snap met gelicenseerde muziek krijgen te zien welk nummer ze net hoorden en van welke artiest dit nummer was. Hier komt een link bij om het nummer op een streamingdienst als Spotify, Apple Music of SoundCloud te kunnen beluisteren. Vorig jaar waren er al geruchten over deze muziekfunctie van Snapchat.

De muziekfunctie lijkt op hoe TikTok veel wordt gebruikt. Deze app en voorganger Musical.ly zijn voornamelijk bekend als lipsync-apps, waarbij gebruikers bijvoorbeeld lipsyncen of dansen op een lied. Facebook is afgelopen tijd ook bezig geweest met het afsluiten van deals met platenlabels, maar dat gaat over het tonen van muziekvideo's.