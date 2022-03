Spotify voert opnieuw test uit met toevoegen van Stories aan playlists

Spotify heeft opnieuw Stories aan afspeellijsten toegevoegd. Wie nu bijvoorbeeld naar de afspeellijst Christmas Hits navigeert, zou daar de mogelijkheid kunnen krijgen om de bijbehorende Stories te zien. Dat zijn korte videoberichten, soortgelijk aan Twitters nieuwe Fleets.

Tegenover Engadget bevestigt het Zweedse Spotify dat het in dit voorbeeld om een test gaat. Of de functie er komt en in wat voor vorm precies, staat dus nog niet vast. De test volgt kort op Twitters introductie van Fleets. Dat zijn tijdelijke berichten, foto's of video's, die na 24 uur weer verdwijnen. Een dergelijke tijdslimiet lijkt er bij de Spotify-variant niet ingebakken te zitten.

Andere media die een soortgelijke functie hebben, zijn Instagram, SnapChat, Facebook, YouTube en LinkedIn. Dit is zeker de tweede keer dat Spotify deze Stories in zijn app verwerkt; de vorige keer was in mei van 2019.

Andere afspeellijsten met de Stories zijn tear drop en Megan Thee Stallion presents Good News, the Enhanced Album. Het lijkt erop dat de Stories beperkt zijn tot afspeellijsten van Spotify zelf. Bij een test van Tweakers zelf verschenen de Stories wel in de Android-app en niet in de non-uwp-speler voor Windows.