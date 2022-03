NZXT pauzeert verkoop van H1-behuizing wegens 'potentieel veiligheidsprobleem'

NZXT pauzeert de verkoop van zijn H1-behuizingen, vanwege een probleem waar de PCIe-riser mogelijk kan leiden tot kortsluiting. Het bedrijf meldt dat het om een beperkt percentage van de H1-behuizingen lijkt te gaan en verstuurt reparatiekits naar gebruikers.

NZXT meldde het probleem aanvankelijk op Reddit. Het bedrijf roept gebruikers op om contact op te nemen met een speciaal e-mailadres van NZXT. De fabrikant stelt dat het gedurende de komende weken reparatiekits naar gebruikers zal verschepen, waardoor H1-gebruikers hun behuizingen niet naar NZXT hoeven op te sturen om het probleem te verhelpen.

NZXT heeft inmiddels ook een meer uitgebreide blogpost gepubliceerd. Het bedrijf meldt daarin dat het om een klein percentage van de H1-behuizingen lijkt te gaan. Volgens NZXT zijn er vooralsnog 'minder dan tien' gevallen gemeld. De fabrikant raadt gebruikers daarnaast aan om hun H1-pc's uit te schakelen totdat ze een reparatiekit hebben ontvangen en deze is geïnstalleerd. "Hoewel we dit probleem hebben geïdentificeerd als uiterst zeldzaam, is de veiligste aanpak het uitschakelen van uw H1-systeem totdat er een kit naar u wordt gestuurd en de reparatie is uitgevoerd."

Het probleem wordt veroorzaakt door de PCIe-riser, waarmee de videokaart wordt gemonteerd in de towerbehuizing. De twee schroeven die worden gebruikt om deze riser te bevestigen aan de behuizing, kunnen volgens het bedrijf kortsluiting veroorzaken. Vanwege de formfactor van de behuizing, is het niet mogelijk om een videokaart zonder deze PCIe-riser te installeren in de H1.

Enkele gebruikers hebben het probleem eerder al gemeld op Reddit. Zo meldt een gebruiker dat zijn of haar H1-systeem begon te roken toen de pc voor het eerst werd opgestart. Een andere Reddit-gebruiker meldt dat de PCIe-riser van een H1-systeem deels vlam vatte.

De NZXT H1-behuizing