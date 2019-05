NZXT kondigt H510 Elite-behuizing aan

NZXT kondigt op de Computex nieuwe behuizingen in de H-serie aan, waaronder de H510 Elite. Dit is een volgens de fabrikant compacte behuizing met glazen panelen en Aer RGB 2-ventilators en ledstrip. Daarnaast geeft het bedrijf zes nieuwe in de H-serie een update.

De H510 Elite heeft panelen van mat glas aan de voor- en zijkanten. De fabrikant levert de kast met twee Aer 2-ventilators en een ledstrip met rgb-verlichting. Ook is een nieuwe versie van zijn Smart Device-controller aanwezig. Deze biedt aansturing via drie fankanalen en twee rgb-ledkanalen die elk maximaal vier Hue 2-strips of tot aan vijf Aer RGB 2-ventilators ondersteunen. Verder heeft de H510 Elite usb-c-aansluitingen op het frontpaneel, brackets voor onder andere aio-waterkoeling en een houder om de videokaart verticaal te plaatsen, al moet hiervoor nog wel een riserkaart worden gekocht. NZXT noemt een prijs van 150 dollar en meldt de europrijzen binnenkort bekend te maken.

De fabrikant geeft ook zijn overige H-modellen een opfrisbeurt. De H210, H201i, H510, H510i, H710 en H710i krijgen verbeterde ssd-trays, een usb-c-connector met ondersteuning voor usb 3.2 Gen2 op het frontpaneel, Aer F120mm-ventilators en verwisselbare stoffilters voor het frontpaneel en de voeding. De i-varianten levert NZXT met Smart Device v2-controller. De behuizingen komen in het zwart, wit en rood beschikbaar.

Alle genoemde behuizingen verschijnen half juli in de Benelux.