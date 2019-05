Behuizingen op Computex 2019

Tijdens onze bezoekjes aan de Computex komen we elk jaar gekkere en opvallendere behuizingen tegen: volledig open, van glas of zelfs van plastic. Dat zijn natuurlijk behoorlijke eye-catching verschijningen, maar lang niet iedereen zit te wachten op een bizarre behuizing; een degelijke kast is voor veel tweakers al gek genoeg.

Uiteraard konden we het niet laten in onderstaande video naar een of twee opvallendere designs te kijken en we sluiten de video af met de opvallendste casemods, waarin nog nauwelijks een computer te herkennen is. In dit overzicht kijken we echter ook naar traditionelere behuizingen, waarvan je sommige zonder meer in je woonkamer zou kunnen zetten of die in je slaapkamer niet zouden misstaan.

We gaan daarom een aantal behuizingen af bij de grote fabrikanten die hun waar op de Computex prestenteren, zoals be quiet, Cooler Master, In Win, NZXT en Phanteks. Voor wie denkt dat we Corsair in dit rijtje vergeten: dit jaar richt het Amerikaanse bedrijf zijn pijlen op andere producten. Fractal Design, bij veel tweakers geliefd om zijn stille kasten, was helaas niet op de beurs aanwezig; Fractals laatste wapenfeit was de Define S2.