Cooler Master brengt mini-itx-behuizing met 200mm-ventilator uit voor 65 euro

Cooler Master brengt de MasterCase H100-mini-itx-behuizing op de markt in Europa. De kleine kast met een 200mm-rgb-inlaatventilator en ruimte voor een atx-voeding werd getoond op de Computex. In Europa krijgt de behuizing een adviesprijs van 64,99 euro.

Cooler Master zet de H100 op de markt als een compacte, makkelijk draagbare behuizing. De maximale lengte van een videokaart in deze kast is 210mm, wat betekent dat kleinere varianten van high-end videokaarten erin passen. Verder is er plaats voor een cpu-koeler met een hoogte van maximaal 83mm. De 200mm-ventilator moet echter helpen bij het koel houden van de onderdelen. Het rooster aan de voorzijde moet stof tegenhouden.

Wie andere koeling wil, kan aan de voorzijde een radiator van maximaal 200mm installeren, hoewel dit de maximale lengte van de videokaart verkort tot 180mm en die van de voeding tot 160mm. Er zijn geen andere plekken voor ventilators of radiatoren aanwezig.

Wat opslag betreft is er ruimte voor een enkele 3,5"- of 2,5"-drive en daarnaast nog drie 2,5"-drives, wat het totaal op vier brengt. Aan de voorzijde zitten twee usb 3.0-poorten, 3,5mm-audioaansluitingen en de bediening voor de rgb-verlichting. Mocht het moederbord de rgb-bediening niet ondersteunen, dan kan de verlichting alsnog enigszins worden aangestuurd met de resetknop.

De behuizing is verkrijgbaar in zwart en grijs. In het dak van de kast zitten ook een handvat en een mesh.