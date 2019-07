Canon geeft G7 X III-camera optie om video's direct naar YouTube te streamen

Canon heeft de G7 X III aangekondigd, een compactcamera die gebruikers de mogelijkheid geeft om direct video's naar YouTube te streamen. Verder komt Canon met de G5 X II, een compactcamera die een enigszins aangepast objectief en een elektronische pop-upzoeker krijgt.

De Canon Powershot G7 X III heeft net als zijn voorganger een vrij compact formaat en een geheel naar boven te klappen 3"-touchscreen, maar bevat nu ook de mogelijkheid om via wifi direct video's naar YouTube te streamen. Het toestel heeft nog altijd een 1"-sensor met een vrijwel onveranderde resolutie van 20,1 megapixel, maar deze keer gaat het om een stacked bsi-cmos-sensor.

Video's opnemen kan in 4k-resolutie met dertig beelden per seconde, zonder dat er een uitsnede van het sensorbeeld wordt gemaakt. Bij gebruik van een 1080p-resolutie kunnen beelden met maximaal 120fps worden vastgelegd. Het objectief van de G7 X III is onveranderd, met een zoombereik van 24-100mm in fullframe-equivalent, inclusief optische beeldstabilisatie en een variabel diafragma van f/1.8-2.8. Er is een usb-c-aansluiting aanwezig om de camera op te laden en voor videoliefhebbers is er de mogelijkheid om een externe microfoon aan te sluiten.

Daarnaast komt Canon met de G5 X II, een compactcamera die vooral op fotografen is gericht. De voorganger had wat vormgeving betreft wel iets weg van een compacte spiegelreflexcamera. Dat ontwerp is behoorlijk veranderd met de G5 X II, die sterk op de G7 X III lijkt. Naast de 1"-stacked bsi-cmos-sensor met een resolutie van 20,1 megapixel is de toevoeging van een pop-upzoeker met oledscherm een belangrijke vernieuwing. Deze zoeker zit bovenaan de camera aan de linkerkant, net als bij de Sony RX100 III en hoger. Verder is het objectief vernieuwd; het zoombereik gaat nu van 24 tot 120mm in fullframe-equivalent en het diafragma is f/1.8-2.8.

Een aantal specificaties is bij de G7 X III en de G5 X II gelijk. Zo zijn beide toestellen voorzien van de Digic 8-processor, waarmee een fotografeersnelheid van 8,3fps in raw en jpeg met autofocus mogelijk is. Als de focus wordt vastgezet, kan dat worden verhoogd naar 20fps. Dit is allemaal met de mechanische sluiter, maar als de elektronische sluiter wordt ingeschakeld, is ook een 30fps-modus beschikbaar, waarbij de foto's eveneens in raw kunnen worden opgeslagen. Daarnaast hebben beide camera's wifi, bluetooth, pop-upflitsers en een usb-c-aansluiting voor het opladen van de accu. Ook zijn beide camera's voorzien van een touchscreen dat 180 graden naar boven is te klappen.

De Canon PowerShot G7 X III en de PowerShot G5 X II kunnen vanaf dinsdag worden gereserveerd en zijn vanaf augustus daadwerkelijk beschikbaar. De G7 X III heeft een adviesprijs van 800 euro en de G5 X II moet 950 euro gaan kosten.