Canon EOS 90D en M6 Mark II met 32,5-megapixelsensor kosten 1320 en 950 euro

Canon brengt zijn EOS 90D-dslr en spiegelloze M6 Mark II-systeemcamera in september uit. De toestellen hebben een nieuwe 32,5-megapixelsensor van het aps-c-formaat, met Dual Pixel-autofocus. De spiegelreflex kost 1320 euro en de systeemcamera 950 euro.

De nieuwe sensor die Canon in beide camera's stopt, heeft een gevoeligheid van 100 tot 25.600 iso. Dat is digitaal uit te breiden tot een equivalent van 51.200 iso. Canon combineert de sensor met zijn Digic 8-beeldprocessor en zowel de dslr als de spiegelloze camera kan filmen in 4k-resolutie met 30fps. Canon heeft echter de mogelijkheid om in 24fps te filmen weggehaald. Die framerate wordt gebruikt voor de meeste bioscoopfilms.

Net als voorganger 80D heeft de Canon EOS 90D 45 autofocuspunten. De nieuwe camera heeft echter een meetsensor met 220.000 pixels, die gebruikt wordt voor scène- en gezichtsherkenning bij het fotograferen door de zoeker. De 80D heeft een veel eenvoudigere meetsensor met 7560 pixels en die camera heeft ook geen gezichtsherkenning bij het fotograferen door de zoeker. De 90D haalt 10fps bij het fotograferen door de zoeker. Dat was 7fps bij de 80D.

Bij fotograferen in live view via de lcd op de camera wordt de Dual Pixel-autofocus van de sensor gebruikt. Daarmee wordt vrijwel het hele beeldoppervlak bestreken en zijn ruim vijfduizend focuspunten beschikbaar. Net als bij de EOS RP is ook oogdetectieautofocus beschikbaar.

De behuizing van de EOS 90D is vrijwel gelijk aan die van de 80D. Canon heeft aan de achterkant een joystickje toegevoegd om focuspunten te selecteren. Ook krijgt de 90D een verbeterde sluiterknop, die meer travel heeft, net als bij de duurdere camera's van het merk. Eveneens nieuw is de usb-c-poort, die gebruikt kan worden om de camera op te laden en om bestanden over te zetten. De aansluiting maakt overigens gebruik van de usb 2.0-specificatie, waardoor de snelheid voor bestandsoverdracht beperkt is.

Canons EOS M6 Mark II is in veel opzichten gelijk aan de 90D, maar het betreft een spiegelloze camera zonder optische zoeker. De fotografeersnelheid is 14fps, die hogere snelheid is haalbaar door het ontbreken van het spiegelmechanisme. Overigens is de buffer van de camera beperkt tot twintig foto's in volledige resolutie. Daarna zakt de snelheid. Bij gebruik van compressed raw loopt dat op tot dertig foto's.

Ook heeft de M6 Mark II een Raw Burst-optie waarin dertig beelden in een seconde worden vastgelegd met een crop van 1,33x, resulterend in 18-megapixelfoto's. Het is mogelijk om de helft van deze beelden uit de buffer te halen. Dat wil zeggen dat bij het indrukken van de sluiterknop dertig beelden worden opgeslagen, waarbij de eerste vijftien beelden zijn vastgelegd in de halve seconde voor het indrukken van de sluiterknop.

De EOS M6 Mark II heeft geen elektronische zoeker, maar de externe EVF-DC2-zoeker die eerder voor de M6 uitkwam, is ook compatibel met de nieuwe camera. Het scherm aan de achterkant van de camera is kantelbaar en kan ook 180 graden gedraaid worden.

Canon kondigt ook de prijs en beschikbaarheid van twee RF-objectieven aan. De RF 15-35mm f/2.8L en de RF 24-70mm f/2.8L met IS-beeldstabilisatie kosten beiden 2540 euro en komen ook in september uit. Deze objectieven zijn niet geschikt voor de 90D en 6D Mark II, maar moeten gekoppeld worden met de EOS R of de EOS RP. Dat zijn spiegelloze camera's met een fullframesensor.