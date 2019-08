Foto's en specificaties van Canon EOS 90D en EOS M6 Mark II verschijnen online

Brochures met afbeeldingen en specificaties van de Canon EOS M6 Mark II en de EOS 90D zijn online gezet. Beide camera's krijgen een nieuwe 32,5-megapixelsensor van het aps-c-formaat en kunnen filmen in 4k-resolutie.

Het Japanse Nokishita-blog heeft de brochures op Twitter gezet. In de pdf's staan afbeelding en specificaties van de nieuwe camera's die Canon zelf nog niet heeft aangekondigd. De EOS M6 Mark II is een spiegelloze systeemcamera die de ruim twee jaar oude EOS M6 opvolgt. Het nieuwe model heeft een hogere resolutie en kan in 4k-resolutie filmen met 30fps. In 1080p-resolutie is dat maximaal 120fps.

De fotografeersnelheid is 14 beelden per seconde met behoud van autofocus. Met autofocus op één punt is dat maximaal 30bps. De M6 Mark II heeft een 3"-lcd aan de achterkant met een 3:2-verhouding. Het scherm is uit te klappen en te kantelen. Een zoeker heeft de camera niet, maar er is wel een optionele elektronische zoeker beschikbaar, net als bij de voorganger.

De Canon EOS 90D-spiegelreflexcamera krijgt dezelfde 32,5-megapixelsensor en filmmogelijkheden. De fotografeersnelheid is door de spiegel beperkt tot maximaal 11 beelden per seconde. Het toestel heeft 45 cross-type autofocuspunten en een optische zoeker die het volledige beeld weergeeft. De 90D is de opvolger van de ruim drie jaar oude 80D.

Wanneer de Canon EOS M6 Mark II en de EOS 90D op de markt komen en wat ze gaan kosten is nog niet duidelijk. De Japanse site die de informatie naar buiten heeft gebracht doet dit vaak enkele dagen voor de officiële aankondiging.