'Canon RF 24-240mm f/4-6.3-objectief kost 899 dollar'

Canons eerder aangekondigde 24-240mm-zoomobjectief voor de fullframesysteemcamera's gaat naar verluidt 899 dollar kosten. Een europrijs is nog niet bekend. Ook zijn er afbeeldingen en prijzen uitgelekt van nieuwe compactcamera's.

Canon presenteert binnenkort de PowerShot G5 X Mark II en de G7 X Mark III, dat blijkt uit informatie die het Japanse Nokishita-blog online heeft gezet. De website publiceert geregeld vlak voor de introductie van nieuwe camera's officiële afbeeldingen en specificaties.

De G5 X Mark II heeft een ander ontwerp dan zijn voorganger. Niet langer heeft de camera een bult bovenop met daarin de elektronische zoeker; die is nu verwerkt in de behuizing en kan uitgeklapt worden. Volgens een tweet van het Japanse blog gaat de camera 749 dollar kosten. De G7 X Mark III zou 849 dollar kosten. Beide camera's krijgen weer een 1"-sensor met een 20-megapixelresolutie.

In die tweet staat ook de prijs van 899 dollar voor het RF 24-240mm f/4-6.3 IS-objectief. Canon maakte de komst van die zoom begin dit jaar bekend, maar liet toen nog niets weten over de prijs. Er zou ook een kit komen van de zoomlens samen met de Canon EOS RP-camera voor 2199 dollar. Omgerekend met btw gaat het om ongeveer 965 en 2359 euro.

Canon heeft al een RF 24-105mm f/4L IS USM-objectief in het assortiment voor zijn spiegelloze fullframecamera's. Dat objectief is lichtsterker, maar heeft een kleiner zoombereik en is met een prijs van 1049 euro duurder.