Details en foto's van Canon EOS RP-systeemcamera verschijnen online

Het Japanse camerablog Nokishita heeft specificaties en foto's van de nog niet aangekondigde Canon EOS RP online gezet. Het lijkt te gaan om een goedkoper spiegelloos fullframemodel, dat onder de EOS R wordt gepositioneerd.

Op de foto's is te zien dat de bobbel voor de elektronische zoeker bijvoorbeeld in vergelijking met de EOS R aan de kleine kant is. Het is aannemelijk dat de elektronische zoeker gebruikmaakt van een kleiner scherm met wellicht een minder grote vergroting en een lagere resolutie. Volgens Nokishita is bij de evf wel sprake van een oledpaneel en is het scherm boven op de behuizing verdwenen.

De EOS RP zou gebruikmaken van dualpixelautofocus en heeft een 26,2 megapixelsensor met een gevoeligheid van 100 tot 40.000 iso, met uitbreidingen naar equivalenten van 50, 51.200 en 102.400 iso. De fotografeersnelheid zou vijf beelden per seconde bedragen. Over de videocapaciteiten is geen informatie naar buiten gekomen. De camera krijgt een via de zijkant geheel naar voren te klappen, aanraakgevoelige 3"-lcd, weegt 485 gram inclusief accu en heeft afmetingen van 132,5x85x70mm. Op de foto's is het toestel afgebeeld met een RF 24-105 f/4L IS USM-objectief.

Canons EOS RP-camera zal onder de vorig jaar uitgebrachte EOS R worden geplaatst, wat onder meer blijkt uit de minder hoge resolutie van de sensor en de lagere fotografeersnelheid. De EOS R kwam vorig jaar op de markt voor 2540 euro en MirrorlessRumors gaat uit van een verkoopprijs van de EOS RP van 1599 dollar. De nieuwe camera zou op of rond 14 februari officieel worden aangekondigd.

Nokishita meldt op basis van een andere informatie dat Canon binnenkort ook vijf nieuwe RF-objectieven voor de spiegelloze Canon-camera's zal aankondigen. Het gaat om de Canon RF 15-35mm f/2.8, RF 24-70mm f/2.8, RF 24-240mm f/4-6.3, RF 70-200mm f/2.8L en de RF 85mm f/1.2. Op de 85mm-prime na hebben alle objectieven ingebouwde stabilisatie.