Aantal betalingen met iDEAL steeg in 2018 met 39 procent

Nederlanders hebben in 2018 in totaal 524 miljoen betalingen gedaan met iDEAL. Dat is een groei van 39 procent ten opzichte van 2017 en iets meer dan werd verwacht. De sterke groei komt onder andere door Black Friday en betalingen tussen consumenten onderling.

Tijdens Black Friday werden er 3,6 miljoen iDEAL-transacties uitgevoerd, goed voor een totaal van 280 miljoen euro. De piek vond plaats tussen 18.00 en 19.00 uur op 23 november, toen vonden er 79 transacties per seconde plaats. De cijfers zijn vrijgegeven door Currence, het bedrijf achter de betaalmethode.

Ook betalingen van consumenten onderling, bijvoorbeeld via betaalverzoekjes in apps van banken, hebben bijgedragen aan de sterke groei. In december was 17,5 procent van alle iDEAL-betalingen een transactie tussen consumenten. Daarnaast blijkt dat het aantal mobiele iDEAL-betalingen hard stijgt. In december 2018 ging dat om zo'n 70 procent van het totaal, terwijl dat een jaar eerder 55 procent was.

Tussen 2012 en 2016 steeg het aantal iDEAL-betalingen jaarlijks met zo'n 22 tot 27 procent. Vorig jaar bleek uit de cijfers over 2017 dat er een sterkere stijging was van zo'n 34 procent. Dat wees Currence toe aan de komst van nieuwe toepassingen, zoals het onderling betalen door consumenten. Met 39 procent is het aantal iDEAL-betalingen in 2018 nog sterker gestegen.

In november maakte Currence bekend dat het totaal van 2 miljard betalingen via iDEAL was behaald sinds de invoering van de techniek in 2005. Toen verwachtte het bedrijf nog dat het totale aantal transacties in 2018 op 513 miljoen zou uitkomen.

Volgens Currence stijgt ook het gebruik van de iDIN-inlogmethode. Banken begonnen vorig jaar in april met het ondersteunen van die techniek. Afgelopen december werden er 322.000 iDIN-transacties gedaan, een jaar eerder waren dat er 72.000.